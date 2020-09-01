"Вот и лето прошло": Леся Никитюк очаровала ярким образом

Известная украинская ведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников свежими фотографиями. В своем Instagram она выложила снимок в ярком наряде, который собрал множество приятных комментариев. Об этом пишет издание rbc.

Этим летом Леся проводила немало времени у своих родителей, в родном Хмельницком. В загородном доме нашлось достаточное количество места, чтобы устроить там не одну фотосессию. А последнюю известная ведущая решила провести вместе со своими племянницами, и пушистым другом по имени Рафик.

Леся Никитюк. Фото: tv.

Для фотосета Леся Никитюк выбрала платье лимонного цвета средней длины. Наряд с тонкими бретелями просто идеально сел по фигуре. Также она дополнила солнечный образ оригинальной цепью-ожерельем и аккуратным тонким браслетом.

Под фотографией ведущая попрощалась с уходящим летом, и заверила, что следующее начнется очень скоро.

"Ну все… Привет, осень, вот и лето прошло. Хотя, как мне вчера написала одна женщина, которая воспитывает 3-х котов и 2 гортензии:

- Вам, звездам, по*игу, что лето прошло, вы и осенью куда-то рванете.

P.S. Дороги детки, вам хорошего учебного года! Учитесь хорошо и лайкате тетю Лесю. Школа быстро закончится и снова насупит ЛЕТО!, - написала Никитюк.





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