kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11918.04

ETH/USD

470.43

LTC/USD

62.53

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона "Вот и лето прошло": Леся Никитюк очаровала ярким образом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вот и лето прошло": Леся Никитюк очаровала ярким образом

В лимонном платье и с цепочкой на шее

сегодня, 14:37
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская ведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников свежими фотографиями. В своем Instagram она выложила снимок в ярком наряде, который собрал множество приятных комментариев. Об этом пишет издание rbc.

Этим летом Леся проводила немало времени у своих родителей, в родном Хмельницком. В загородном доме нашлось достаточное количество места, чтобы устроить там не одну фотосессию. А последнюю известная ведущая решила провести вместе со своими племянницами, и пушистым другом по имени Рафик. 

"Вот и лето прошло": Леся Никитюк очаровала ярким образом

Леся Никитюк. Фото: tv.

Для фотосета Леся Никитюк выбрала платье лимонного цвета средней длины. Наряд с тонкими бретелями просто идеально сел по фигуре. Также она дополнила солнечный образ оригинальной цепью-ожерельем и аккуратным тонким браслетом.

Под фотографией ведущая попрощалась с уходящим летом, и заверила, что следующее начнется очень скоро. 

"Ну все… Привет, осень, вот и лето прошло. Хотя, как мне вчера написала одна женщина, которая воспитывает   3-х котов и 2 гортензии:

- Вам, звездам, по*игу, что лето прошло, вы и осенью куда-то рванете.

P.S. Дороги детки, вам хорошего учебного года! Учитесь хорошо и лайкате тетю Лесю. Школа быстро закончится и снова насупит ЛЕТО!, - написала Никитюк.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Жизнь заставила дойти до этого дна": Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!