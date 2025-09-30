Предательница Украины, певица Таисия Повалий, пожаловалась российским пропагандистским медиа на неудачные косметические процедуры, которые уже не помогают скрыть признаки старения. Артистка рассказала, что столкнулась с негативными последствиями, пытаясь выглядеть привлекательной для публики страны-агрессора.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

По словам Повалий, она снова планирует делать уколы ботокса, хотя предварительные процедуры закончились неудачно – препарат перестал действовать, и морщинки вернулись.

"Я уколы собираюсь идти делать. У меня ботокс разошелся", — сказала певица.

Повалий давно известна увлечением косметическими вмешательствами — она стала менять свое лицо еще много лет назад и уже неоднократно удивляла публику внешностью, отличной от предыдущей. Как сама признала, готова терпеть боль, чтобы снова выходить на сцену молодой.

"Конечно, больно, а что делать?", — прокомментировала она.

Артистка добавила, что мужчина не только поддерживает ее увлечение процедурами, но и сопровождает клиники.

"Муж нормально реагирует. Он с удовольствием меня возит на уколы красоты", — рассказала Повалий.

Ранее певица признавалась, что в начале своего "косметологического пути" даже не знала, какие препараты ей вводили. Несмотря на негативные последствия и проблемы с некачественными инъекциями, она не остановилась и продолжила изменять внешность до неузнаваемости.

