Зрадниця України, співачка Таїсія Повалій, поскаржилася російським пропагандистським медіа на невдалі косметичні процедури, які вже не допомагають приховати ознаки старіння. Артистка розповіла, що зіткнулася з негативними наслідками, намагаючись виглядати привабливою для публіки країни-агресора.

Таїсія Повалій (фото з відкритих джерел)

За словами Повалій, вона знову планує робити уколи ботокса, хоча попередні процедури закінчилися невдало — препарат перестав діяти, і зморшки повернулися.

"Я уколи збираюся йти робити. У мене ботокс розійшовся", — сказала співачка.

Повалій давно відома захопленням косметичними втручаннями — вона почала змінювати своє обличчя ще багато років тому і вже неодноразово дивувала публіку зовнішністю, відмінною від попередньої. Як сама визнала, готова терпіти біль, аби знову виходити на сцену молодою.

"Звичайно, боляче, а що робити?", — прокоментувала вона.

Артистка додала, що чоловік не тільки підтримує її захоплення процедурами, а й супроводжує до клінік.

"Чоловік нормально реагує. Він із задоволенням мене возить на уколи краси", — розповіла Повалій.

Раніше співачка зізнавалася, що на початку свого "косметологічного шляху" навіть не знала, які саме препарати їй вводили. Попри негативні наслідки та проблеми з неякісними ін’єкціями, вона не зупинилася та продовжила змінювати зовнішність до невпізнання.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня народна артистка України та екс-депутат від забороненої "Партії регіонів" Таїсія Повалій, яка виїхала до Росії, поскаржилася на невдалу косметологічну процедуру. Про це вона розповіла російським ЗМІ.

60-річна співачка регулярно відвідує косметологів у спробах покращити зовнішність. Однак одна з процедур не дала бажаного результату: як зізналася Повалій, вона шкодує про один із методів омолодження, який зробила в часи, коли приватні клініки лише починали з’являтися. За її словами, невдало проведені ін'єкції полімолочної кислоти стали для неї серйозною проблемою.

