Лицом дома Gucci стала уборщица

24-летняя афроамериканка из Англии, которая работала уборщицей в Лондоне, Клара Луиза, стала топовой моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом сообщает Metro.

Клара Луиза (фото из открытых источников)

История современной золушки началась два года назад, когда шеф модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон заметил ее в толпе прохожих. Он поинтересовался, был ли у девушки опыт работы в индустрии моды, и пригласил уборщицу на кастинг.

Типаж девушки понравился экспертам и ее отобрали для съемки в журнале Picton. Вскоре после этого уборщица из Лондона получила контракт на участие в рекламном видеоролике Gucci.

“Это потрясающий опыт, изменивший мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой отрасли и смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci”, – поделилась впечатлениями Уилсон.

Напомним, в Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню. На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве.

В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы. После инцидента девушка обратилась в полицию. Известную модель задержали правоохранители. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается проверка и установка деталей.



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