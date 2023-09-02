Лия Ахеджакова открестилась от украинского флага

Известная актриса советского кино Лия Ахеджакова, которая на концерте в Бремене 27 июля 2023 года взяла в руки украинский флаг, заявила, что знамя ей "подсунул провокатор". Перед этим МВД РФ начало в отношении ее "проверку". Об этом сообщают "Комментарии".

Лия Ахеджакова в Бремене

Главное управление МВД России по Москве заявило, что начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации Вооруженных сил РФ" после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.



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В ответ артистка, которая ранее осудила вторжение Путина в Украину, сделала следующее заявление:

"Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала подумала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти", — сказала артистка, пояснив появление сине-желтого флага в своих руках.

Как можно видеть на видео, флаг, действительно, актрисе вручили вместе с цветами. Тем не менее, она его взяла и держала в руках.

Спустя два месяца после широкомасштабного вторжения России в Украину, артистка так говорила о войне путинской России против Украины:

"Прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой спецоперации на территории независимой, суверенной, демократической Украины. С тех пор и за все это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом – отношения между русскими и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и будут, то через десятки или даже сотни лет", – написала тогда в соцсетях Ахеджакова.

Тем временем, в Бердянске мощный взрыв слышали во всех районах города.

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А российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну.