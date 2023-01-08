Лобода "беременна": певица показала округлившийся живот в открытом платье (ФОТО)

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в социальной сети Instagram интригующее фото в оригинальном красном платье. Поклонники исполнительницы увидели ее округлившийся животик и принялись поздравлять Светлану. Многие уверены в том, что Лобода беременна и в скором времени в очередной раз станет мамой.

Светлана Лобода беременна/ Фото: instagram.com/lobodaofficial

Лобода, как обычно, комментировать ситуацию отказалась и ни на какие вопросы поклонников не отвечает.



Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочек, появившихся вне брака. Старшую девочку — Евангелину Левандовскую — певица родила от украинского хореографа Андрея Царя.

Об отце младшей дочери Лободы — Тильде — никому ничего не известно. Ходят слухи, что что папой девочки является легендарный фронтмен немецкой музыкальной металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Действительно ли Светлана Лобода беременна — остается загадкой. Стоит понимать, что певица очень любит провокации и на многое готова пойти ради собственного пиара.

Сама Лобода пока никак не комментирует свое интересное положение. В подписи к фото она лишь добавила красное сердечко.

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