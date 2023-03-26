Лорак после скандала по поводу концертов в России назвала себя украинской певицей

С тех пор, как продолжается военное вторжение, Ани Лорак никак не комментировала войну на своей родине, но все понимали ее позицию – певица жила и работала в РФ, финансируя государство-агрессора.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Не так давно появилось сообщение, что опальная исполнительница намерена пожертвовать на ВСУ средствами из новых концертов в России. Понятно, что это не очень понравилось, поэтому тур Лорак быстро отменили. Чтобы не потерять заработки и аудиторию своих поклонников, Каролина обнародовала целое сообщение, оправдывая себя. И называет себя певицей из Украины.

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"Как вы знаете, я – украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством в Украине в течение долгих лет, в том числе представляла свою страну на "Евровидении" и заняла второе место. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов".

Она рассказала, что в 2014 году определенные украинские политики, имена их она не обнародовала, будто хотели использовать ее в личных целях.

"В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. вся Украина всегда в моем сердце", — пишет звезда.

Каролина опровергает слухи о том, что финансово поддерживает армию – утверждает, что жертвовала средства для гуманитарных нужд.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого оскорбить или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я тоже хочу сказать , что я никогда не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", — подытожила бывшая украинская певица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лорак публично извинилась , но ее не простили.