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Лорак, прикрываясь Богом, снова пытается оправдаться за бегство из Украины (ВИДЕО)

Лорак заявила, что "Бог дал ей талант, чтобы она не ограничивала себя"

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из Украины Ани Лорак, которая была на интервью у россиянки "Алены, блин" в очередной раз рассказала быль из прошлого: как девять лет назад певицу  "выжили" из Украины. Каролина снова рассказывала как ей было непросто, потому что "артисты не должны ограничивать свое творчество".

Лорак, прикрываясь Богом, снова пытается оправдаться за бегство из Украины (ВИДЕО)

Ани Лорак (фото из открытых источников)

"Я стала заложницей ситуации. Мне дали понять, что я должна сделать выбор и следовать повестке дня. Другими словами, я должна была ограничить свое творчество и превратиться в некую артистку, которая говорит то, что ей говорят. Я — человек свободный. Я всегда знала, что Бог дал мне талант, чтобы петь во всем мире. Я никогда не ограничивала себя", — рассказала бывшая украинская звезда, не осуждающая зверства РФ на родной Украине.


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Еще исполнительница жаловалась, что ей срывали концертные выступления. Кто заказывал все эти преследования, так и останется тайной Ани Лорак. Она об этом не распространяется.

"У меня были срывы концертов. Это были абсолютно проплаченные и абсолютно организованные действия. Я со своими призывами любви, счастья и добра не удовлетворяла. Надо было, чтобы я говорила что-нибудь другое", — жаловалась товарища поклонника Путина Филиппа Киркорова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что новый скандал с Ани Лорак набирает обороты. Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак на днях обнародовала свою позицию о войне на родине. Она утверждает, что не выступает за поддержку военных действий, и ей болит, когда погибают люди. Российские СМИ пишут, что общественные деятели в России обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать Ани Лорак "иноагентом". Даже сами россияне против того, чтобы "в городах устраивали шоу люди, которые признаются в любви украинским властям".


 



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