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Лорак заговорила о лучшем мире и сестринстве: украинцы поставили ее на место

Пользователи сети напомнили Лорак, что она изменила родной стране

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая исполнительница из Украины Ани Лорак появилась в социальных сетях 8 марта и лично поздравляла женщин с праздником. По ее словам, у всех женщин имеются собственные уникальные пути, но они объединены одной целью – построение лучшего мира для себя и будущих поколений.

Лорак заговорила о лучшем мире и сестринстве: украинцы поставили ее на место

Ани Лорак (фото из открытых источников)

"Когда мы собираемся вместе, чтобы отметить этот особый день, я хочу напомнить вам о силе сестринства. Мы сильнее, когда поддерживаем друг друга в трудные времена и когда стоим вместе в солидарности", — отметила Ани Лорак в своей странице в социальных сетях.


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При этом украинские подписчики  не приняли поздравления предательницы  своей страны и начали хейтить ее, оставив красноречивые послания, как вот: "Сегодня мы отмечаем нашу силу" — сегодня идет война... Жестокая война... И отмахнуться от нее никак не получится". "Лучшего мира? С ракетами над головой? Почему об этом молчишь?", — спросили они у опальной исполнительницы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак публично извинилась, но ее не простили. Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак в Прощенное воскресенье снова написала "пустой" пост, где просит прощения у всех, кому ее работа принесла боль, но снова нарвалась на хейт. Когда граждане РФ в восторге от уступки Каролины и начали нахваливать поступок звездной певицы, то украинцы отреагировали совсем по другому и пишут, что сейчас звезде невозможно простить ее позорные уступки, потому что в непростое время, когда на ее родной земле идет война, Лорак стала предательницей самого дорогого – своей родины. Начиная с 24 февраля прошлого года певица придерживается молчания о военном вторжении в Украину.



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