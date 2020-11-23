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"Лучший танец этого сезона": Тина Кароль впервые станцевала на "Танцах со звездами" (видео)

Фанаты хотят видеть певицу в качестве участницы в следующем сезоне танцевального шоу

сегодня, 16:17
Автор:

Любовь Блажко

Любимица украинской публики Тина Кароль впервые вышла на паркет не в роли ведущей, а в роли танцовщицы. Так, она исполнила зажигательную румбу под песню Lady in red Криса де Бурга вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

"Лучший танец этого сезона": Тина Кароль впервые станцевала на "Танцах со звездами" (видео)

Тина Кароль. Фото: viva.ua

Для выступления знаменитость выбрала боди телесного цвета и прозрачную юбку. Вовсе неудивительно, что судьи шоу оценили выступление их эффектного трио самыми высокими оценками – 40 баллов. 

Хореограф Влад Яма не стал скрывать своего восхищения от грациозных движений и пластичности Тины, добавив, что она двигается просто великолепно. 

"Тина, так не честно! Слишком красиво, чтобы как-то оценивать и думать о том, что мы здесь судьи. Здесь картонные зрители начали оживать. Дмитрий, извини, но рядом с Тиной Юля чувствует себя более свободной. Я растворился в этой румбе", — прокомментировал выступление Влад.

Поклонники были в восторге от увиденного. В комментариях они писали, что еще один талант их кумира стал для них настоящим сюрпризом, ведь они даже подумать не могли, что Тина так классно танцует. 

"Невероятная Тина! Невероятная Юлия! ЛУЧШИЙ ТАНЕЦ ЭТОГО СЕЗОНА!", — пишет RUSSELL BLOG.

"Мне нужно больше танцующей Тины! И не обязательно как участницы. Побольше бы таких эфиров))", — добавила Yuliia Ch.

"Какие-то небесные создания спустились на землю...Я в шоке", — написала Анжелика Куценко. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qo4Afejnup4&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B7%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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