"Лучший танец этого сезона": Тина Кароль впервые станцевала на "Танцах со звездами" (видео)

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Любовь Блажко
Любимица украинской публики Тина Кароль впервые вышла на паркет не в роли ведущей, а в роли танцовщицы. Так, она исполнила зажигательную румбу под песню Lady in red Криса де Бурга вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.
Тина Кароль. Фото: viva.ua
Для выступления знаменитость выбрала боди телесного цвета и прозрачную юбку. Вовсе неудивительно, что судьи шоу оценили выступление их эффектного трио самыми высокими оценками – 40 баллов.
Хореограф Влад Яма не стал скрывать своего восхищения от грациозных движений и пластичности Тины, добавив, что она двигается просто великолепно.
Поклонники были в восторге от увиденного. В комментариях они писали, что еще один талант их кумира стал для них настоящим сюрпризом, ведь они даже подумать не могли, что Тина так классно танцует.
"Невероятная Тина! Невероятная Юлия! ЛУЧШИЙ ТАНЕЦ ЭТОГО СЕЗОНА!", — пишет RUSSELL BLOG.
"Мне нужно больше танцующей Тины! И не обязательно как участницы. Побольше бы таких эфиров))", — добавила Yuliia Ch.
"Какие-то небесные создания спустились на землю...Я в шоке", — написала Анжелика Куценко.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue.
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