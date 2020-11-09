Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница продолжает и дальше приятно удивлять поклонников. Так, на этот раз Тина Кароль поделилась результатами своей работы с журналом Vogue, тизер которой она ранее опубликовала на своей странице в социальных сетях.
Тина Кароль. Фото: rbc.ua
Несколько дней назад звезда в Instagram рассказала о новом проекте, над которым она работает совместно с Vogue. Фанаты уже смогли оценить потрясающую обложку с любимым кумиром. Но это не свежий номер украинской версии журнала, а книга под названием Ukrainian Women in Vogue.
Также в этой книге будут рассказаны истории других героинь: Елены Зеленской, Миллы Йовович, Маши Ефросининой, Софии Андрухович, Эмины Джапаровой, Анны Ризатдиновой, Джамалы и других знаменитых людей.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA.
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