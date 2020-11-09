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Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

Артистка украсила обложку коллекционного издания книги

сегодня, 16:30
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница продолжает и дальше приятно удивлять поклонников. Так, на этот раз Тина Кароль поделилась результатами своей работы с журналом Vogue, тизер которой она ранее опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

Тина Кароль. Фото: rbc.ua

Несколько дней назад звезда в Instagram рассказала о новом проекте, над которым она работает совместно с Vogue. Фанаты уже смогли оценить потрясающую обложку с любимым кумиром. Но это не свежий номер украинской версии журнала, а книга под названием Ukrainian Women in Vogue. 

"Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – поделилась Кароль.

Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue - фото 2

Также в этой книге будут рассказаны истории других героинь: Елены Зеленской, Миллы Йовович, Маши Ефросининой, Софии Андрухович, Эмины Джапаровой, Анны Ризатдиновой, Джамалы и других знаменитых людей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHXTM23LhGC/
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