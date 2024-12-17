Лучшую подругу российской певицы застукали с ее бывшим мужем: она очутилась в больнице (ФОТО)

Российские пропагандистские СМИ опубликовали фотографии, на которых бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов изображен в близких объятиях с Яной Юханановой — подругой Алсу. По информации издания "Комсомольская правда", фото были сделаны случайно, когда Юхананова, являющаяся руководителем ателье Алсу, находилась с Абрамовым.

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Отмечается, что на момент публикации этих фотографий Алсу должна была планировать концерт, но не смогла выступить из-за госпитализации. Фанаты певицы предполагают, что она до сих пор переживает из-за развода с Абрамовым, что могло повлиять на ее самочувствие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы близкий друг российской певица раскрыл настоящую причину развода . Лев Лещенко, известный российский певец и близкий друг семьи Алсу, впервые прокомментировал развод певицы со своим мужем Яном Абрамовым, который, по сообщениям, оказался предателем. В своем интервью пропагандистскому изданию "Стархит" Лещенко поделился своими мыслями по поводу причин разрыва этой пары.

Он добавил, что такая ситуация, к сожалению, нередка: "Они оказались в тупике. Хорошо, что смогли выяснить свои отношения, насколько мне известно". Также Лещенко подчеркнул, что оценивать, кто прав, а кто виноват, сложно, но он полностью поддерживает Алсу.

Также ранее "Комментарии" писали о том, что российская певица после развода рассказала правду о своем "идеальном браке". Российская певица Алсу, избегающая комментариев по поводу войны в Украине, публично продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Яном Абрамовым. Несмотря на молчание о политических событиях, Алсу активно делится личными размышлениями об отношениях с экс-супругом в соцсетях.

В одном из своих постов певица назвала Абрамова нарциссом и рассказала о трудностях, возникающих в отношениях с таким человеком. Алсу отметила, что нарциссические личности склонны распространять ложь или украшать информацию о своих бывших партнерах, чтобы разрушить их репутацию, когда теряют над ними контроль. По ее словам, даже после развода нарциссы часто продолжают манипулировать бывшими партнерами.

