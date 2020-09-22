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"Мистика меня преследует всю жизнь": Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам

Она до сих пор с ужасом вспоминает работу над клипом на песню "Снег"

сегодня, 15:56
Автор:

Любовь Блажко

Украинская исполнительница не стала скрывать от общественности, что обращается за помощью к экстрасенсам. Об этом она рассказала в своем интервью для программы "Зірковий шлях", передает издание segodnya.

"Мистика меня преследует всю жизнь": Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам

Ирина Билык. Фото: ukrainianwall

Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему. 

Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса. Также она говорит, что уже ей нечего бояться, потому что у нее есть специальная защита от возникновения подобных ситуаций.

Ранее о мистике звезда заговорила после смерти своей матери:

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме, и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", - поделилась Билык. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, всегда мечтала о такой невестке: Ирина Билык рассказала о девушке своего сына.


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