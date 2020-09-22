"Мистика меня преследует всю жизнь": Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам

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Любовь Блажко
Украинская исполнительница не стала скрывать от общественности, что обращается за помощью к экстрасенсам. Об этом она рассказала в своем интервью для программы "Зірковий шлях", передает издание segodnya.
Ирина Билык. Фото: ukrainianwall
Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему.
Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса. Также она говорит, что уже ей нечего бояться, потому что у нее есть специальная защита от возникновения подобных ситуаций.
Ранее о мистике звезда заговорила после смерти своей матери:
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