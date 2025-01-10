Российский актер и певец Михаил Боярский, поддерживающий политику Кремля и оправдывающий военную агрессию против Украины, снова оказался в больнице.

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Боярского возникли проблемы с сердцем. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца.

В настоящее время актер находится в отделении безотлагательной кардиологии Мариинской больницы. Состояние Боярского описывают как удовлетворительное. Сам он отметил, что не планирует рассказывать детали о своем здоровье широкой аудитории, ведь предпочитает делиться этим только с близкими.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер набросился на свою внучку из-за отца. Еще один поклонник Путина, российская знаменитость Михаил Боярский, поддерживающий кровавое вторжение РФ в Украину, высказался на счет своей старшей внучки.

Во время эфира программы "Ты не поверишь!" на российском ТВ Боярский впервые узнал татуировку, которую сделала его внучка. Он очень болезненно встретил эту новость и даже называет татуировку "грязью".

Также "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий агрессию Кремля, экстренно госпитализирован . Российский актер Василий Ливанов, известный своими ролями в кино и дубляже, был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского после перенесенного инсульта головного мозга. Ливанов попал в больницу 29 сентября, когда почувствовал удушье, нарушение речи, боль и слабость в теле и ногах. Врачи диагностировали инсульт и приступили к немедленному лечению.

К сожалению, терапия не принесла ожидаемых результатов. У актера обнаружили критически низкий уровень кислорода в крови, а также очень высокий уровень воспалительных маркеров, превышавший норму в пять раз. Это привело к ухудшению состояния здоровья, и Ливанов был переведен в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам врачей, состояние актера остается тяжелым и находится в отделении реанимации неврологии.

