Любимый голливудский актер Путина продает дом в России: как он выглядит

Американский актер Стивен Сигал, неоднократно демонстрировавший благосклонность к России и лично к кремлевскому главе Владимиру Путину, решил продать свое загородное имение на Рублевке.

Стивен Сигал (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. Речь идет о доме площадью около 500 квадратных метров, расположенном в закрытом коттеджном городке, насчитывающем 22 домовладения. В главном доме есть три спальни, кабинет, домашний кинотеатр, винный зал и гараж. На территории участка также возведен отдельный гостевой дом с баней и беседка с барбекю-зоной.

Объект был оценен примерно в 700 миллионов рублей. Отмечается, что актер приобрел этот особняк в 2019 году за сумму в пределах 80-100 миллионов рублей. При этом Сигал не живет дома постоянно. Причиной продажи, по имеющейся информации, стал его переезд в другую загородную недвижимость.

Стивен Сигал — американский актер, продюсер и мастер айкидо, который получил популярность в 1990-х годах благодаря участию в боевиках "Над законом", "В осаде" и "Во имя справедливости".

В 2016 году Сигал получил гражданство Российской Федерации, сохранив при этом американский паспорт. После этого он неоднократно участвовал в официальных мероприятиях с участием российских властей, открыто заявлял о симпатиях к Путину, называл его другом и публично поддерживал политику РФ в своих заявлениях и интервью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец Илона Маска , южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, заявил, что не возражает против получения российского гражданства. По его словам, это было бы для него честью.

На вопрос о возможности получить паспорт РФ Эррол Маск ответил: "Конечно, почему бы нет? Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня".

