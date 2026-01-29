Улюблений голлівудський актор Путіна продає будинок у Росії: як він виглядає

Рубрики
Американський актор Стівен Сігал, який неодноразово демонстрував прихильність до Росії та особисто до кремлівського очільника Володимира Путіна, вирішив продати свій заміський маєток на Рубльовці.
Про це повідомляє Telegram-канал Nexta. Йдеться про будинок площею близько 500 квадратних метрів, розташований у закритому котеджному містечку, що налічує 22 домоволодіння. У головному будинку є три спальні, кабінет, домашній кінотеатр, винний зал та гараж. На території ділянки також зведені окремий гостьовий будинок із лазнею та альтанка з барбекю-зоною.
Об’єкт оцінили приблизно у 700 мільйонів рублів. Зазначається, що актор придбав цей особняк у 2019 році за суму в межах 80–100 мільйонів рублів. При цьому Сігал не мешкає в будинку постійно. Причиною продажу, за наявною інформацією, став його переїзд до іншої заміської нерухомості.
Стівен Сігал — американський актор, продюсер і майстер айкідо, який набув популярності у 1990-х роках завдяки участі в бойовиках "Над законом", "В облозі" та "В ім’я справедливості".
У 2016 році Сігал отримав громадянство Російської Федерації, зберігши при цьому американський паспорт. Після цього він неодноразово брав участь в офіційних заходах за участю російської влади, відкрито заявляв про симпатії до Путіна, називав його другом та публічно підтримував політику РФ у своїх заявах і інтерв’ю.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що батько Ілона Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю.
На запитання про можливість отримати паспорт РФ Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене".