Улюблений голлівудський актор Путіна продає будинок у Росії: як він виглядає

Американський актор Стівен Сігал, який неодноразово демонстрував прихильність до Росії та особисто до кремлівського очільника Володимира Путіна, вирішив продати свій заміський маєток на Рубльовці.

Стівен Сігал (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta. Йдеться про будинок площею близько 500 квадратних метрів, розташований у закритому котеджному містечку, що налічує 22 домоволодіння. У головному будинку є три спальні, кабінет, домашній кінотеатр, винний зал та гараж. На території ділянки також зведені окремий гостьовий будинок із лазнею та альтанка з барбекю-зоною.

Об’єкт оцінили приблизно у 700 мільйонів рублів. Зазначається, що актор придбав цей особняк у 2019 році за суму в межах 80–100 мільйонів рублів. При цьому Сігал не мешкає в будинку постійно. Причиною продажу, за наявною інформацією, став його переїзд до іншої заміської нерухомості.

Стівен Сігал — американський актор, продюсер і майстер айкідо, який набув популярності у 1990-х роках завдяки участі в бойовиках "Над законом", "В облозі" та "В ім’я справедливості".

У 2016 році Сігал отримав громадянство Російської Федерації, зберігши при цьому американський паспорт. Після цього він неодноразово брав участь в офіційних заходах за участю російської влади, відкрито заявляв про симпатії до Путіна, називав його другом та публічно підтримував політику РФ у своїх заявах і інтерв’ю.

