Любимый российский телеведущий пополнил ряды "рупоров Кремля": кто еще есть в списке пропагандистов

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовали данные пятерых известных российских деятелей, занимающихся пропагандой в пользу Кремля. Среди них – многолетний ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович.

Леонид Якубович (фото из открытых источников)

В ГУР отмечают, что все фигуранты являются публичными гражданами РФ — певцами, поэтами и шоуменами, объединяемыми системной поддержкой путинского режима и российской армии. Они публично оправдывают вооруженную агрессию против Украины, способствуют легитимизации оккупации украинских территорий и продвигают соответствующие нарративы.

В частности, в украинской разведке отмечают, что Леонид Якубович – народный артист России и член партии "Единая Россия" – использует популярное телешоу как площадку для демонстрации поддержки российских военных.

В список также вошел Илья Резник — советский и российский поэт, народный артист РФ и автор текста так называемого нового гимна Крыма, принятого оккупационными властями. Еще одним фигурантом является Андрей Рожков — сценарист и телеведущий, директор творческого объединения "Уральские пельмени", участник движения Putin Team и доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. По данным ГУР, он регулярно принимает участие в мероприятиях по поддержке российских оккупационных войск.

В разведке отмечают, что раздел "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions содержит информацию уже о 166 представителях российской пропаганды. Речь идет о лицах, оправдывающих войну и военных преступлениях РФ, поддерживающих насилие, ведущих информационные операции и пытающихся влиять на общественное мнение в разных странах мира.

В то же время, в ГУР подчеркивают: значительная часть этих пропагандистов до сих пор беспрепятственно путешествует и ведет деятельность в государствах санкционной коалиции.

В связи с этим Главное управление разведки МО Украины и Центр противодействия дезинформации призывают страны свободного мира к более жестким шагам по "информационным войскам" агрессора — введение персональных санкций, блокирование финансовой и публичной активности, запрет на въезд и полное прекращение любого сотрудничества с теми, кто словом обслуживает Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий и известный сторонник режима Путина Леонид Якубович обратился к врачам из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Как сообщают российские Telegram-каналы, у него обнаружили усложненную форму сахарного диабета, и медики настаивают на строгой диете.

Теперь для Якубовича под запретом оказалось большинство блюд, которыми его традиционно угощали участники программы "Поле чудес": соленые огурцы, пирожки и прочая вредная еда. Кроме того, врачи категорически запретили алкоголь. Поэтому ведущий, который возглавляет шоу уже 31 год, будет вынужден отказаться от давней традиции пробовать угощение от зрителей и участников.

