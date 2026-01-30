Улюблений російський телеведучий поповнив лави "рупорів Кремля": хто ще є в списку пропагандистів

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України спільно з Центром протидії дезінформації оприлюднили дані п’ятьох відомих російських діячів, які займаються пропагандою на користь Кремля. Серед них — багаторічний ведучий телешоу "Поле чудес" Леонід Якубович.

Леонід Якубович (фото з відкритих джерел)

У ГУР наголошують, що всі фігуранти є публічними громадянами РФ — співаками, поетами та шоуменами, яких об’єднує системна підтримка путінського режиму та російської армії. Вони публічно виправдовують збройну агресію проти України, сприяють легітимізації окупації українських територій і просувають відповідні наративи.

Зокрема, в українській розвідці зазначають, що Леонід Якубович — народний артист Росії та член партії "Єдиная Россия" — використовує популярне телешоу як майданчик для демонстрації підтримки російських військових.

До переліку також увійшов Ілля Рєзнік — радянський і російський поет, народний артист РФ та автор тексту так званого нового гімну Криму, ухваленого окупаційною владою. Ще одним фігурантом є Андрій Рожков — сценарист і телеведучий, директор творчого об’єднання "Уральскіє пєльмєні", учасник руху Putin Team і довірена особа Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року. За даними ГУР, він регулярно бере участь у заходах на підтримку російських окупаційних військ.

У розвідці зазначають, що розділ "Рупори Кремля" на порталі War&Sanctions наразі містить інформацію вже про 166 представників російської пропаганди. Йдеться про осіб, які виправдовують війну та воєнні злочини РФ, підтримують насильство, ведуть інформаційні операції й намагаються впливати на громадську думку в різних країнах світу.

Водночас у ГУР підкреслюють: значна частина цих пропагандистів досі безперешкодно подорожує та веде діяльність у державах санкційної коаліції.

У зв’язку з цим Головне управління розвідки МО України та Центр протидії дезінформації закликають країни вільного світу до жорсткіших кроків щодо "інформаційних військ" агресора — запровадження персональних санкцій, блокування фінансової та публічної активності, заборони на в’їзд і повного припинення будь-якої співпраці з тими, хто словом обслуговує війну Росії проти України.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий і відомий прихильник режиму Путіна Леонід Якубович звернувся до лікарів через різке погіршення стану здоров’я. Як повідомляють російські Telegram-канали, у нього виявили ускладнену форму цукрового діабету, і медики наполягають на суворій дієті.

Тепер для Якубовича під забороною опинилися більшість страв, якими його традиційно пригощали учасники програми "Поле чудес": солоні огірки, пиріжки та інша шкідлива їжа. Крім того, лікарі категорично заборонили алкоголь. Через це ведучий, який очолює шоу вже 31 рік, буде змушений відмовитися від давньої традиції куштувати частування від глядачів та учасників.

