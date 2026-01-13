Любовница Путина во время войны писала украинской тренерке: о чем идет речь

Рубрики
Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, который произошел в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, ей написала сообщение российская гимнастка Алина Кабаева.
Ирина Дерюгина (фото из открытых источников)
Об этом Дерюгина заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Как призналась тренер, Кабаева вместе со своей наставницей — главной тренершей сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер — послали ей поздравления с днем рождения матери.
Гордон уточнил, идет ли речь именно о периоде активной фазы войны.
Напомним, 16 марта 2022 года Россия уже почти месяц вела полномасштабную войну против Украины, ежедневно обстреливая украинские города и убивая мирных жителей.
