Любовница Путина во время войны писала украинской тренерке: о чем идет речь

Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, который произошел в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, ей написала сообщение российская гимнастка Алина Кабаева.

Ирина Дерюгина (фото из открытых источников)

Об этом Дерюгина заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Как призналась тренер, Кабаева вместе со своей наставницей — главной тренершей сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер — послали ей поздравления с днем рождения матери.

"Страшнее всего было то, что 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой — Винер. Люди вообще без ума", — сказала Дерюгина.

Гордон уточнил, идет ли речь именно о периоде активной фазы войны.

"Кабаева и Винер поздравили маму во время Великой войны?" – спросил журналист.

"Да. 16 марта", — подтвердила Ирина Дерюгина.

Напомним, 16 марта 2022 года Россия уже почти месяц вела полномасштабную войну против Украины, ежедневно обстреливая украинские города и убивая мирных жителей.

Также "Комментарии" писали о том, что с нана в РФ спортсменка Алина Кабаева, о которой говорят, что она любовница президента РФ Владимира Путина, рассказала о своих тайнах.

Как информируют пропагандистские СМИ, об этом периоде из своей биографии гимнастка рассказала, когда приехала в родной город. Любовница диктатора Путина пообщалась со своим первым тренером Анелией Малкиной, вспоминая теперь о том, как пропускала тренировку.

"13-й троллейбус шел к остановке моей бабушки. Он останавливался там, где был ее дом. И я в пятницу все время я так еду и думаю: ну ладно, пятницу пропущу, зато пятница, суббота, воскресенье без тренировок. И мимо "Трудовых резервов", до конца, до конца, до конца, до конца, маме и сказали: "Любая, а что происходит? Почему она по пятницам не приходит?" – рассказала о бывших прогулах Алина Кабаева.

