Коханка Путіна під час війни писала українській тренерці: про що йдеться

Популярна українська гімнастка та тренер Ірина Дерюгіна розповіла про шокуючий епізод, що стався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За її словами, їй написала повідомлення російська гімнастка Аліна Кабаєва.

Ірина Дерюгіна (фото з відкритих джерел)

Про це Дерюгіна заявила в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Як зізналася тренер, Кабаєва разом зі своєю наставницею — головною тренеркою збірної РФ з художньої гімнастики Іриною Вінер — надіслали їй привітання з днем народження матері.

"Найстрашніше було те, що 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї — Вінер. Люди взагалі без мізків", — сказала Дерюгіна.

Гордон уточнив, чи йдеться саме про період активної фази війни.

"Кабаєва і Вінер привітали маму під час великої війни?" — запитав журналіст.

"Так. 16 березня", — підтвердила Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Росія вже майже місяць вела повномасштабну війну проти України, щоденно обстрілюючи українські міста та вбиваючи мирних мешканців.

Також "Коментарі" писали про те, що знана в РФ спортсменка Аліна Кабаєва, про яку говорять, що вона коханка президента РФ Володимира Путіна, розповіла про свої таємниці.

Як інформують пропагандистські ЗМІ, про цей період зі своєї біографії гімнастка розповіла, коли приїхала до рідного міста. Коханка диктатора Путіна поспілкувалась зі своїм першим тренером Анелією Малкіною, згадуючи тепер про те, як пропускала тренування.

"13-й тролейбус ішов до зупинки моєї бабусі. Він зупинявся там, де був її будинок. І я в п'ятницю весь час я так їду і думаю: ну добре, п'ятницю пропущу, зате п'ятниця, субота, неділя без тренувань. І повз "Трудові резерви", до кінця, до бабусі, доїжджала. А потім ви зателефонували мамі і сказали: "Люба, а що відбувається? Чому вона по п'ятницях не приходить?" – розповіла про колишні прогули Аліна Кабаєва.

