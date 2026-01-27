Люди замерзают: известная российская актриса публично поддержала Украину

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, встретившая начало полномасштабной войны в Киеве, опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение о последствиях российских атак по Украине. В своем Instagram она призвала международное сообщество поддержать украинцев, в разгар зимы оставшихся без электричества и тепла.

Татьяна Лазарева (фото из открытых источников)

Лазарева призналась, что постоянно думает о событиях в Украине и пытается найти реальные способы помощи. По ее мнению, такая жестокость не имеет никакого оправдания в современном мире. Она отметила поразительный контраст: пока в европейских странах люди живут привычной жизнью и радуются будням, совсем рядом украинцы вынуждены выживать в совсем других условиях.

"Люди в Украине замерзают, и я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер перед сном. Я не могу не думать об этом. У меня слишком хорошее воображение, я слишком эмпатична, и мне очень-очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026 году, радоваться жизни, замерзают от всепроницаемого холода, от отчаяния и страха", — написала Татьяна.

Телеведущая также отметила, что ищет разные варианты поддержки жителей Киева, пострадавших после ударов по энергетическим объектам. С этой целью Лазарева организовала благотворительный аукцион, а собранные средства направила на помощь 28 украинских детей.

"Чем еще мы можем помочь? Деньгами, покупкой необходимого, чтобы пережить эту зиму, чтобы помочь слабым и больным там, далеко от нас, в стране, которая не сдается, доживет до весны. Слава Украине!", — добавила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву, осуждающую террористическое вторжение РФ в Украину и уехавшую из страны-оккупанта.

Согласно российскому СМИ "Интерфакс", Лазарева осудила не только войну в Украине, но и действия диктатора Владимира Путина. Ведущую объявили в розыск, а "Росфинмониторинг" внес ее в перечень лиц и организаций, по которым имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.