Люди замерзають: відома російська акторка публічно підтримала Україну

Російська актриса та телеведуча Тетяна Лазарєва, яка зустріла початок повномасштабної війни в Києві, опублікувала у соцмережах емоційне звернення про наслідки російських атак по Україні. У своєму Instagram вона закликала міжнародну спільноту підтримати українців, які в розпал зими залишилися без електрики й тепла.

Тетяна Лазарєва (фото з відкритих джерел)

Лазарєва зізналася, що постійно думає про події в Україні та намагається знайти реальні способи допомоги. На її переконання, така жорстокість не має жодного виправдання у сучасному світі. Вона наголосила на разючому контрасті: поки в європейських країнах люди живуть звичним життям і радіють будням, зовсім поруч українці вимушені виживати в зовсім інших умовах.

"Люди в Україні замерзають, і я думаю про це постійно. Я думаю про це щоранку, коли прокидаюся, і щовечора перед сном. Я не можу не думати про це. У мене занадто хороша уява, я занадто емпатична, і мені дуже-дуже страшно за людей, які зараз, у 2026 році, у 21 столітті, тут, в Європі, серед нас, тих, хто продовжує жити і радіти життю, замерзають від всепроникного холоду, від відчаю і страху", — написала Тетяна.

Телеведуча також зазначила, що шукає різні варіанти підтримки мешканців Києва, які постраждали після ударів по енергетичних об’єктах. З цією метою Лазарєва організувала благодійний аукціон, а зібрані кошти спрямувала на допомогу 28 українським дітям.

"Чим ще ми можемо допомогти? Грошима, купівлею необхідного, щоб пережити цю зиму, щоб допомогти слабким і хворим там, далеко від нас, в країні, яка не здається, яка доживе до весни. Слава Україні!", — додала вона.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Замоскворецький районний суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував російську телеведучу Тетяну Лазарєву, яка засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта.

Згідно з російським ЗМІ "Інтерфакс", Лазарєва засудила не тільки війну в Україні, але й дії диктатора Володимира Путіна. Ведучу оголосили в розшук, а "Росфінмоніторинг" вніс її до переліку осіб та організацій, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.