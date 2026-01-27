Люди замерзають: відома російська акторка публічно підтримала Україну

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська актриса та телеведуча Тетяна Лазарєва, яка зустріла початок повномасштабної війни в Києві, опублікувала у соцмережах емоційне звернення про наслідки російських атак по Україні. У своєму Instagram вона закликала міжнародну спільноту підтримати українців, які в розпал зими залишилися без електрики й тепла.
Тетяна Лазарєва (фото з відкритих джерел)
Лазарєва зізналася, що постійно думає про події в Україні та намагається знайти реальні способи допомоги. На її переконання, така жорстокість не має жодного виправдання у сучасному світі. Вона наголосила на разючому контрасті: поки в європейських країнах люди живуть звичним життям і радіють будням, зовсім поруч українці вимушені виживати в зовсім інших умовах.
Телеведуча також зазначила, що шукає різні варіанти підтримки мешканців Києва, які постраждали після ударів по енергетичних об’єктах. З цією метою Лазарєва організувала благодійний аукціон, а зібрані кошти спрямувала на допомогу 28 українським дітям.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Замоскворецький районний суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував російську телеведучу Тетяну Лазарєву, яка засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта.Згідно з російським ЗМІ "Інтерфакс", Лазарєва засудила не тільки війну в Україні, але й дії диктатора Володимира Путіна. Ведучу оголосили в розшук, а "Росфінмоніторинг" вніс її до переліку осіб та організацій, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.