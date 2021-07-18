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Мадонна показала романтичное фото с 27-летним бойфрендом

Американская исполнительница Мадонна показала новую фотографию со своим 27-летним бойфрендом

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

62-летняя "королева поп-музыки" Мадонна стала гостьей вечеринки Secret Garden Party, куда пришла вместе со своим 27-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом.

Мадонна показала романтичное фото с 27-летним бойфрендом

Мадонна / фото: @madonna

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в коротком черном платье с принтом, обтягивающем ее фигуру, делая акцент на пышной груди и стройной талии. Ее избранник вышел в свет в темно-синей водолазке и черных джинсах.

На кадре Мадонна прижалась к своему бойфренду, закрыв глаза, а он одной рукой нежно приобнял ее за талию, а во второй держал бокал с коктейлем. 

Публикацию американской звезды меньше чем за сутки собрала более 193 тысяч лайков и множество комментариев: "Королева", "Это любовь", "Мадонна, ты очень горячая", "С возрастом ты становишься красивее", "Так жарко", "Наша королева всегда красотка", "Очень сексуально", — написали фолловеры.

Мадонна показала романтичное фото с 27-летним бойфрендом - фото 2

Отметим, что 62-летняя Мадонна познакомилась со своим избранником шесть лет назад, когда он проходил кастинг танцоров в ее шоу Rebel Heart. Тогда певица лично выбирала претендентов на это место среди тысячи заявок.

Напомним, что "королева поп-музыки" Мадонна с танцором Ахламаликом Уильямсом была замечена еще в декабре 2019 года в одном из гостиничных номеров в Майами. Певица обнималась с парнем на балконе, не скрывая своих теплых чувств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летний танцор уже познакомил Мадонну со своими родителями, которые оказались младше самой певицы. Родители парня сначала были шокированы выбором его избранницы, но после личного знакомства с "королевой поп-музыки" успокоились и заявили, что у них сильные чувства.


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