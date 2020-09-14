kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10592.45

ETH/USD

374.23

LTC/USD

48.87

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме

Сюжет фильма будет строиться на начале творческого пути Мадонны на Манхэттене с группой The Breakfast Club

сегодня, 15:58
Автор:

Любовь Блажко

Около месяца назад Мадонна рассказала о том, что намерена снять художественный фильм о своей жизни и карьере. На этой недели знаменитость встретилась со сценаристкой Диабло Коди, чтобы обсудить будущую работу. Об этом пишет издание bilshe.

Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме

Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме. Фото: prm.

Свою встречу они решили провести не наедине, а в прямом эфире в социальных сетях. Рабочие моменты гораздо проще решаются за бокалом вина, решили звезды. Поэтому в неформальной беседе, общаясь также и с поклонниками, они отвечали на интересующие вопросы, включая вопросы фанатов, которые присоединились к трансляции. Уже известно, что весь сценарий автобиографического фильма занял 107 печатных страниц. По предположениям сценаристки фильм будет идти приблизительно 2 часа. 

Сама Мадонна поделилась, что эта творческая работа крайне важна для нее. В фильме будет рассказываться о всех трудностях карьерного пути певицы, также о том, как она пыталась выжить в мире мужчин. Ожидается, что эта картина будет довольно эмоциональна – будут затронуты и радость, и печаль, и безумие, и уродство. 



Ранее издание "Комментарии" сообщало, звезда "Мстителей" случайно показал интимное фото. 39-летний Крис Эванс опубликовал в своем Instagram-Stories ролик с записью личного экрана iPhone, чтобы показать подписчикам, как его семья играет в Heads Up. В конце видео актер случайно зашел в свою галерею, и внимательные фанаты среди фотографий заметили снимок обнаженных мужских гениталий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!