Около месяца назад Мадонна рассказала о том, что намерена снять художественный фильм о своей жизни и карьере. На этой недели знаменитость встретилась со сценаристкой Диабло Коди, чтобы обсудить будущую работу. Об этом пишет издание bilshe.

Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме. Фото: prm.

Свою встречу они решили провести не наедине, а в прямом эфире в социальных сетях. Рабочие моменты гораздо проще решаются за бокалом вина, решили звезды. Поэтому в неформальной беседе, общаясь также и с поклонниками, они отвечали на интересующие вопросы, включая вопросы фанатов, которые присоединились к трансляции. Уже известно, что весь сценарий автобиографического фильма занял 107 печатных страниц. По предположениям сценаристки фильм будет идти приблизительно 2 часа.

Сама Мадонна поделилась, что эта творческая работа крайне важна для нее. В фильме будет рассказываться о всех трудностях карьерного пути певицы, также о том, как она пыталась выжить в мире мужчин. Ожидается, что эта картина будет довольно эмоциональна – будут затронуты и радость, и печаль, и безумие, и уродство.











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