Звезда «Мстителей» случайно показал интимное фото

Популярного актера, наиболее известного ролью Капитана Америки в фильмах "Мстители" Криса Эванса активно обсуждают в сети. А все из-за того, что знаменитость случайно показал фолловерам свой слишком личный снимок. Такую информацию предоставило издание Independent.

Крис Эванс / Instagram / @teamcevans

39-летний Крис Эванс опубликовал в своем Instagram-Stories ролик с записью своего экрана iPhone, чтобы показать подписчикам, как его семья играет в Heads Up. В конце видео актер случайно зашел в свою галерею, и внимательные фанаты среди фотографий заметили снимок обнаженных мужских гениталий. Звезда "Мстителей" быстро удалил историю, но некоторым фолловерам удалось сделать скриншоты интимной фотографии, которая вызвала резонанс в сети.

Этот инцидент стал настолько обсуждаемым, что Крис Эванс оказался в трендах социальной сети Twitter.

К слову, поклонников, которые успели сделать скриншот интимного места знаменитости, просят не распространять его в сети, а уважать личную жизнь американского актера.

Сам Крис Эванс эту ситуацию никак не комментирует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Криса Эванса заподозрили в романе с известной актрисой.

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