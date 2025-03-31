Мадонна удивила записав видео на унитазе с бриллиантовыми зубами

Мадонна демонстрирует свои зубы

66-летняя поп-икона Мадонна в очередной раз привлекла внимание поклонников. Певица опубликовала в TikTok видео, в котором демонстрирует свою блестящую бриллиантовую решетку на зубах. Однако главной темой для обсуждений стало не столько ее драгоценное дополнение к имиджу, но и место, где оно было показано. Ее поклонники заподозрили, что Мадонна записала видео, сидя на унитазе.

В несколько секундном ролике Мадонна синхронизирует губы с треком рэпера That Mexican OT "Hardest Ese Ever", прикладывая палец к губам, а затем демонстрирует свою блестящую решетку на зубах. На ней черный халат, бриллиантовые бусы, а лицо выглядит неестественно гладким.

Однако именно фон видео вызвал шквал комментариев. Поклонники заметили, что за Мадонной виден белый сливной бачок. Это натолкнуло их на мысль, что певица снимает контент, сидя в туалете.

"Мадонна, ты записываешь видео, сидя на унитазе?" — спросил один из пользователей, а другой добавил: "Я не могу поверить, что Мадонна публикует TikTok в ванной, я умираю со смеха".

Также их удивило время записи — два часа ночи.

Не обошлось и без традиционных шуток о возрасте певицы. Кое-кто отметил, что она все еще выглядит безупречно, другие же иронически интересовались, зачем ей решетка на зубах в 66 лет.

Это не первый раз, когда Мадонна привлекает внимание бриллиантовыми зубами. Она впервые продемонстрировала их в 2022 году на шоу Джимми Фэллона, признавшись, что заказала аксессуар на свое 64-летие.

"У людей проблемы с моими решетками, и я не знаю почему", – заявила тогда певица.

Она добавила, что считает их "украшением для губ", а свои зубы назвала "очень безобразными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Мадонна критикует Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Мадонна побила исторический рекорд The Rolling Stones.