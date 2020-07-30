Мадонна заявила, что вакцина от COVID-19 уже существует

Известная певица Мадонна уже неоднократно высказывалась по поводу того, что пандемия коронавируса является результатом мирового заговора. А недавно знаменитость в соцсети заявила, что вакцина от COVID-19 уже существует, но ее скрывают. Однако, Instagram удалил ее ролик, сообщает The Guardia

Мадонна поделилась видео с заявлениями о том, что вакцина от коронавируса "была давно найдена и была доступной в течение нескольких месяцев". Она добавила: "Они позволят страху контролировать людей, богатые станут богаче, а бедные – беднее".

На видео запечатлена доктор Стелла Иммануэль, врач из Хьюстона, штат Техас, которая утверждает, что вылечила 350 пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином.

Instagram изначально размыл видео и пометил его плашкой: "Ложная информация". Это также ограничило распространение ролика в соцсети. Вскоре публикация была удалена самой социальной сетью. Мадонна загрузила его вновь, но снова потерпела поражение - ролик был удален.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, американскую певицу Мадонну оштрафовали в России на $1 млн за пропаганду ЛГБТ.

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