Мадонне - 63: интересные факты из жизни певицы

"Королева поп-музыки" Мадонна празднует сегодня, 16 августа, свой день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 63 года. По этому случаю издание "Комментарии" подготовило подборку самых интересных фактов из жизни певицы.

Мадонна. Фото: @madonna

"Маленькая Нонни"

Мадонна — третья из шести детей, родившихся в семье Сильвио Энтони Чикконе и Мадонны Луиз Фортан. Девочку назвали в честь матери, которая умерла от рака молочной железы, когда будущей знаменитости было 5 лет. В детстве, чтобы не путаться, Мадонну называли "Маленькая Нонни".

Влюбленность в преподавателя

В подростковом возрасте Мадонна влюбилась в преподавателя в балетной школе Кристофера Флинна, с которым у нее была разница возрасте аж 30 лет. Более того, мужчина был гомосексуалистом.

Настоящая трагедия

В 19-летнем возрасте будущая "королева поп-музыки" пережила изнасилование. Трагедией обернулся банальный поход до таксофона: заприметив юную красавицу в будке, незнакомец пригласил ее домой под предлогом бесплатного звонка. Заявлять в полицию о случившемся артистка не стала.

Мадонну проклял Ватикан

За клип на песню "Like A Prayer", в котором певица поет на фоне горящих крестов, она была проклята Ватиканом и лично Папой Римским.

Книга рекордов Гиннесса

Мадонна названа самой успешной женщиной-певицей всех времен и народов. За 25-летнюю карьеру артистка выпустила 64 хита.

Певица пишет книги

Помимо музыки, Мадонна еще пишет книги, в ее коллекции их уже 17. Самая известная из них "Секс", написанная в 1992 году. В ней повествуется о сексуальных фантазиях американской исполнительницы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мадонна показала романтичное фото с 27-летним бойфрендом.

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