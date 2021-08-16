logo
Русский Українська

BTC/USD

46689.84

ETH/USD

3231.67

LTC/USD

182.54

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Мадонне - 63: интересные факты из жизни певицы
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадонне - 63: интересные факты из жизни певицы

Сегодня, 16 августа, американской знаменитости Мадонне исполнилось 63 года: самые интересные факты из биографии певицы

16 августа 2021, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий

"Королева поп-музыки" Мадонна празднует сегодня, 16 августа, свой день рождения.  В этом году знаменитости исполнилось 63 года. По этому случаю издание "Комментарии" подготовило подборку самых интересных фактов из жизни певицы.

Мадонне - 63: интересные факты из жизни певицы

Мадонна. Фото: @madonna

"Маленькая Нонни"

Мадонна — третья из шести детей, родившихся в семье Сильвио Энтони Чикконе и Мадонны Луиз Фортан. Девочку назвали в честь матери, которая умерла от рака молочной железы, когда будущей знаменитости было 5 лет. В детстве, чтобы не путаться, Мадонну называли "Маленькая Нонни".

Влюбленность в преподавателя

В подростковом возрасте Мадонна влюбилась в преподавателя в балетной школе Кристофера Флинна, с которым у нее была разница возрасте аж 30 лет. Более того, мужчина был гомосексуалистом. 

Настоящая трагедия

В 19-летнем возрасте будущая "королева поп-музыки" пережила изнасилование. Трагедией обернулся банальный поход до таксофона: заприметив юную красавицу в будке, незнакомец пригласил ее домой под предлогом бесплатного звонка. Заявлять в полицию о случившемся артистка не стала.

Мадонну проклял Ватикан

За клип на песню "Like A Prayer", в котором певица поет на фоне горящих крестов, она была проклята Ватиканом и лично Папой Римским. 

Книга рекордов Гиннесса

Мадонна названа самой успешной женщиной-певицей всех времен и народов. За 25-летнюю карьеру артистка выпустила 64 хита.

Певица пишет книги

Помимо музыки, Мадонна еще пишет книги, в ее коллекции их уже 17. Самая известная из них "Секс", написанная в 1992 году. В ней повествуется о сексуальных фантазиях американской исполнительницы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мадонна показала романтичное фото с 27-летним бойфрендом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.5-tv.ru/news/308201/proklataa-nosvataa-top10-samyh-neozidannyh-faktov-izzizni-madonny/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ