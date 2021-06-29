МакЅим стало хуже: врачи диагностировали у нее новую болезнь

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Лиля Воробьева
Известной российской исполнительнице МакЅим снова стало хуже. Артистка уже более десяти дней находится в искусственной коме, за нее дышит аппарат ИВЛ. Однако медики нашли у нее новую болезнь. Об этом пишет "МК".
МакЅим (фото с открытых источников)
В сообщении говорится, что новое заболевание, вероятно, стало причиной резкого ухудшения состояния здоровья звезды.
Российские таблоиды 27 июня опубликовали информацию о том, что у певицы поражено уже 80% легких.
Стало известно, что теперь у певицы врачи обнаружили новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания, вероятно, она уже находится в хронической стадии.
Автор известных хитов все еще находится в коме. Ей не становится лучше.
Еще 15 июня звезда на своей странице в Instagram рассказала о своей болезни. Сообщила, что ей стало плохо еще 11 июня, но она не отменила свой концерт в Казани, ведь это ее родной город. Певица пела на сцене с температурой 39.
Ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что популярную российскую певицу МакЅим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату-ИВЛ. PR-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что врачи не планируют отключать артистку от аппарата ИВЛ, ведь ее состояние существенно не изменилось. Однако медикам удалось сбить высокую температуру у певицы.
Врачи диагностировали у Марины Амбросимовои пневмонию и 40% поражения легких. У специалистов было подозрение, что воспаление вызвано коронавирусной инфекцией, но тесты трижды показали отрицательный результат.
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