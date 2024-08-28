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Макаревич отреагировал на бои в Курской области: что заявил

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что бумеранг войны должен был прилететь и на территорию России.

сегодня, 10:25
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Slava Kot








Российский музыкант и певец Андрей Макаревич заявил, что россияне сами виноваты в боях в Курской области, ведь голосовали за российского диктатора Владимира Путина, начавшего полномасштабную войну против Украины.

Макаревич отреагировал на бои в Курской области: что заявил

Российский музыкант Андрей Макаревич. Фото из открытых источников

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич во время интервью с латвийскими журналистами прокомментировал наступление Украины на Курскую область. По словам артиста, Курская операция Украины разрушила очередной российский миф, в частности о "второй армии мира" и "непобедимости российского оружия".

Макаревич назвал любые военные действия, разрушения и смерти ужасными, однако добавил, что не стоит забывать о том, кто начал войну против Украины. По его словам, в какой-то момент бумеранг войны должен был прилететь на территорию России.

В результате Макаревич отметил, что россияне сами ответственные за войну на своей территории, ведь поддерживали Путина.

"А что же вы, жители Курской области, может, не за того президента голосовали в свое время? Или поддерживали так хорошо не того? Это ведь война, которую начала ваша страна. А в войне бывает ответ. Он прилетает", – сказал Макаревич.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Андрей Макаревич рассказал всю правду о российской певице Алле Пугачевой. По его словам, он поддерживает тесные отношения с артисткой и ее мужем Максимом Галкиным, особенно после того, как оба покинули Россию из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о признании украинского популярного ведущего Григория Решетника, который рассказал, почему не идет воевать за Украину.



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