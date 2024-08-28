Макаревич отреагировал на бои в Курской области: что заявил



















Российский музыкант и певец Андрей Макаревич заявил, что россияне сами виноваты в боях в Курской области, ведь голосовали за российского диктатора Владимира Путина, начавшего полномасштабную войну против Украины.



Российский музыкант Андрей Макаревич. Фото из открытых источников

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич во время интервью с латвийскими журналистами прокомментировал наступление Украины на Курскую область. По словам артиста, Курская операция Украины разрушила очередной российский миф, в частности о "второй армии мира" и "непобедимости российского оружия".

Макаревич назвал любые военные действия, разрушения и смерти ужасными, однако добавил, что не стоит забывать о том, кто начал войну против Украины. По его словам, в какой-то момент бумеранг войны должен был прилететь на территорию России.

В результате Макаревич отметил, что россияне сами ответственные за войну на своей территории, ведь поддерживали Путина.

"А что же вы, жители Курской области, может, не за того президента голосовали в свое время? Или поддерживали так хорошо не того? Это ведь война, которую начала ваша страна. А в войне бывает ответ. Он прилетает", – сказал Макаревич.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Андрей Макаревич рассказал всю правду о российской певице Алле Пугачевой. По его словам, он поддерживает тесные отношения с артисткой и ее мужем Максимом Галкиным, особенно после того, как оба покинули Россию из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о признании украинского популярного ведущего Григория Решетника, который рассказал, почему не идет воевать за Украину.