Маколей Калкин прокомментировал перезапуск фильма "Один дома"

Недавно в свет вышел трейлер нового перезапуска комедии "Один дома". Компания Disney работает над продолжением легендарной ленты. Следовательно, главный герой картины устал отвечать своим фанатам на вопрос, почему он не играет в фильме. Именно поэтому Маколей Калкин сделал официальное заявление. В своем Twitter он написал, что желает всей команде успеха.

Маколея Калкина не будет в перезапуска фильма (фото из открытых источников)

Не секрет, что огромная армия фанатов и поклонников "Один дома" ждали возвращения Маколея Калкина, но к сожалению, актер не будет участвовать в фильме. Ему пришлось по этому поводу сделать официальное заявление, ведь фанаты постоянно задают ему этот вопрос в личных сообщениях.

Поэтому актер предупредил всех, что он не играет никакой роли в продолжении фильма, но желает всей команде успеха. Очень много людей спрашивали его об этом, поэтому он решил сделать заявление, ведь просто устал всем отвечать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появился первый трейлер новой комедии "Один дома". В сети появился первый трейлер перезапуска культовой новогодней комедии "Один дома". Видео опубликовали на официальном Youtube-канале американской киностудии 20th Century Studios, и оно собрало уже более 75 000 просмотров. Сюжет нового фильма полностью напоминает оригинал. Семья едет перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, которые пытаются ограбить его дом. Главного героя зовут Макс, и его сыграл актер Арчи Йейтс ( "Кролик Джоджо").

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