Маколею Калкину - 40: интересные факты из жизни актера

Звезда культовой семейной комедии "Один дома" Маколей Калкин празднует сегодня, 26 августа, свой день рожденье. В этом году знаменитости исполнилось 40 лет. По этому случаю, издание "Комментарии" подготовило подборку самых интересных фактов из жизни актера.

Назван в честь писателя и генерала

Маколей Калкин

Калкин третий из семи детей актера Кристофера Калкина и его гражданской жены Патриции Брентрап. У него есть четыре брата и две сестры. Будущую звезду родители назвали в честь британского писателя Томаса Бабингтона Маколея и американского генерала Кита Карсона.

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда

Мировая слава и популярность пришли к Маколею Калкину в 10-летнем возрасте, после того, как на экраны вышла семейная комедия "Один дома". Этот фильм принес ему первую номинацию на престижную кинопремию "Золотой глобус" и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тыс. долларов.

Причина заката карьеры

Увы, карьерный взлет маленького актера продолжался недолго. Его главным менеджером стал отец, которого интересовали только гонорары сына, а не его успех. За работу Калкина младшего в проектах он требовал крупные суммы. Вскоре продюсеры перестали приглашать Маколея в свои фильмы из-за того, что его отец требовал высокие гонорары, а фильмы с участием звезды терпели фиаско.

Калкин основал группу и пел о пицце

В 2012 году звезда "Один дома" решил начать музыкальную карьеру и основал группу, которая пела песни только о пицце. Но не всем приходился по вкусу их репертуар. На одном из концертов в музыкантов начали лететь кружки с пивом. В 2016 году группа распалась.

Дружба с Майклом Джексоном

Маколей Калкин дружил с "Королем поп-музыки" Майклом Джексоном. Когда исполнителя обвиняли в развращении малолеток, актер стал на его защиту и заявил, что часто гостил у Джексона и даже спал с ним в одной кровати и он ни разу его не домогался.

Странное хобби

Звезда "Один дома" стал крестным отцом единственной дочери Майкла Джексона. Актер и дочь исполнителя Пэрис очень близки и у них есть общее хобби. Они любят воровать ложки из ресторанов, кафе, самолетов, а потом при встрече дарят их друг другу. Они даже сделали себе парные татуировки в виде ложек.

Попытка самоубийства

Актер долгое время встречался с голливудской актрисой Милой Кунис, но в 2011 году они объявили о своем расставании. Такой шаг был болезненным для знаменитости, и он начал увлекаться наркотическими веществами. В 2012 году в СМИ появилась информация, что Калкин хотел совершить суицид, приняв дозу таблеток и все это из-за расставания с актрисой.

Вернулся к роли Кевина

Маколей часто снимается в рекламах и в 2018 году вместе с Google снял рекламный проект, в рамках которого воссоздал сцены из культового фильма "Один дома".

"Американская история ужасов"

В этом году стало известно, что Маколей Калкин примет участие в новом сезоне телесериала "Американская история ужасов". Съемки киноленты стартуют в ноябре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца.

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