logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Макрон сделал заявление о подготовке к диалогу с Путиным: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон сделал заявление о подготовке к диалогу с Путиным: о чем идет речь

Макрон подчеркнул, что для эффективных переговоров важно обеспечить прозрачность и консультации с президентом Украины.

4 февраля 2026, 03:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что работа над возможным возобновлением диалога между европейскими странами и главой Кремля Владимиром Путиным сейчас проходит на "техническом уровне". Об этом пишет Le Monde.

Макрон сделал заявление о подготовке к диалогу с Путиным: о чем идет речь

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения на этот счет", – отметил он.

Французский президент подчеркнул, что для результативных переговоров необходимо обеспечить прозрачность и консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения", — добавил Макрон.

В то же время, глава Франции не стал называть никаких сроков, объяснив это тем, что "несносные российские бомбардировки" демонстрируют отсутствие реальной готовности РФ к мирному процессу. "Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам о мире", – пояснил глава Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция намерена усиливать давление на Россию и работает над новым пакетом санкций на уровне Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув решительность Парижа в отстаивании мира и противодействии агрессии.

"Франция будет оставаться непоколебимой в своей позиции по усилению давления на Россию, пока она будет продолжать военные действия. Мы работаем над новыми санкционными мерами на европейском уровне и продолжим бороться с деятельностью так называемого теневого флота", — заявил Макрон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости