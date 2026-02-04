Макрон сделал заявление о подготовке к диалогу с Путиным: о чем идет речь

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что работа над возможным возобновлением диалога между европейскими странами и главой Кремля Владимиром Путиным сейчас проходит на "техническом уровне". Об этом пишет Le Monde.
Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)
Французский президент подчеркнул, что для результативных переговоров необходимо обеспечить прозрачность и консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения", — добавил Макрон.
В то же время, глава Франции не стал называть никаких сроков, объяснив это тем, что "несносные российские бомбардировки" демонстрируют отсутствие реальной готовности РФ к мирному процессу. "Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам о мире", – пояснил глава Франции.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция намерена усиливать давление на Россию и работает над новым пакетом санкций на уровне Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув решительность Парижа в отстаивании мира и противодействии агрессии.