Макрон сделал заявление о подготовке к диалогу с Путиным: о чем идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что работа над возможным возобновлением диалога между европейскими странами и главой Кремля Владимиром Путиным сейчас проходит на "техническом уровне". Об этом пишет Le Monde.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения на этот счет", – отметил он.

Французский президент подчеркнул, что для результативных переговоров необходимо обеспечить прозрачность и консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения", — добавил Макрон.

В то же время, глава Франции не стал называть никаких сроков, объяснив это тем, что "несносные российские бомбардировки" демонстрируют отсутствие реальной готовности РФ к мирному процессу. "Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам о мире", – пояснил глава Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция намерена усиливать давление на Россию и работает над новым пакетом санкций на уровне Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув решительность Парижа в отстаивании мира и противодействии агрессии.

"Франция будет оставаться непоколебимой в своей позиции по усилению давления на Россию, пока она будет продолжать военные действия. Мы работаем над новыми санкционными мерами на европейском уровне и продолжим бороться с деятельностью так называемого теневого флота", — заявил Макрон.