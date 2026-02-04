logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Макрон зробив заяву про підготовку до діалогу з Путіним: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон зробив заяву про підготовку до діалогу з Путіним: про що йдеться

Макрон наголосив, що для ефективних переговорів важливо забезпечити «прозорість та консультації» з президентом України

4 лютого 2026, 03:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що робота над можливим відновленням діалогу між європейськими країнами та главою Кремля Володимиром Путіним нині відбувається на "технічному рівні". Про це пише Le Monde.

Макрон зробив заяву про підготовку до діалогу з Путіним: про що йдеться

Еммануель Макрон (фото з відкритих джерел)

"Це має бути підготовлено, тому наразі тривають технічні обговорення з цього приводу", – зазначив він.

Французький президент наголосив, що для результативних переговорів необхідно забезпечити "прозорість та консультації" з президентом України Володимиром Зеленським. "Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення", – додав Макрон.

Водночас глава Франції не став називати жодних строків, пояснивши це тим, що "нестерпні російські бомбардування" демонструють відсутність реальної готовності РФ до мирного процесу. "Перш за все, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час нападів росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир", – пояснив очільник Франції.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Франція має намір посилювати тиск на Росію та працює над новим пакетом санкцій на рівні Європейського Союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши рішучість Парижа у відстоюванні миру та протидії агресії.

 "Франція залишатиметься непохитною у своїй позиції щодо посилення тиску на Росію, доки вона продовжуватиме військові дії. Ми працюємо над новими санкційними заходами на європейському рівні та продовжимо боротися з діяльністю так званого "тіньового флоту", – заявив Макрон. 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини