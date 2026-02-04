Макрон зробив заяву про підготовку до діалогу з Путіним: про що йдеться

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що робота над можливим відновленням діалогу між європейськими країнами та главою Кремля Володимиром Путіним нині відбувається на "технічному рівні". Про це пише Le Monde.

Еммануель Макрон (фото з відкритих джерел)

"Це має бути підготовлено, тому наразі тривають технічні обговорення з цього приводу", – зазначив він.

Французький президент наголосив, що для результативних переговорів необхідно забезпечити "прозорість та консультації" з президентом України Володимиром Зеленським. "Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення", – додав Макрон.

Водночас глава Франції не став називати жодних строків, пояснивши це тим, що "нестерпні російські бомбардування" демонструють відсутність реальної готовності РФ до мирного процесу. "Перш за все, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час нападів росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир", – пояснив очільник Франції.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Франція має намір посилювати тиск на Росію та працює над новим пакетом санкцій на рівні Європейського Союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши рішучість Парижа у відстоюванні миру та протидії агресії.

"Франція залишатиметься непохитною у своїй позиції щодо посилення тиску на Росію, доки вона продовжуватиме військові дії. Ми працюємо над новими санкційними заходами на європейському рівні та продовжимо боротися з діяльністю так званого "тіньового флоту", – заявив Макрон.