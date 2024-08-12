logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Максим Самчик из "Первых ласточок" поделился, готов ли он присоединиться к ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Максим Самчик из "Первых ласточок" поделился, готов ли он присоединиться к ВСУ

"Каждый момент важен": Самчик о жизни за кулисами и работе на блокпосту

сегодня, 18:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Максим Самчик, известный по ролям в популярных сериалах "Первые ласточки" и "Одна семья", откровенно рассказал о своем опыте и готовности вступить в ряды ВСУ.

Максим Самчик из "Первых ласточок" поделился, готов ли он присоединиться к ВСУ

Звезда "Первых ласточок" ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ

В начале полномасштабного вторжения актер присоединился к добровольческому формированию территориального общества в Броварах, где исполнял обязанности на блокпоста. Актер проверял документы и следил за транспортными средствами из Донецких, Луганских и Крымских номеров.

"Потом оказалось, что это не тероборона, это ДФТГ. Нам оружие выдали, когда уже под Броварами россиян не было. Какие-то учения минимальны были, проводились. Мы стали проверять Донецкие, Луганские и Крым номера, или тогда, если тебе что-то казалось подозрительным". А так было распоряжение: не создавать пробок. В ДФТГ никто тебя не держал.

Сейчас Самчик активно учится управлению дронами и поддерживает украинских защитников, организуя собрание для нужд ВСУ.

"В октябре у меня ВЛК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а временное удостоверение военнообязанного. Сейчас учусь летать на FPV. Дальше – будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить, но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Уж как будет. Конкретно сейчас я здесь", – отметил артист.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных родителей. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".                                                                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/zirka-pershih-lastivok-vidpoviv-chi-gotoviy-mobilizuvatisya-do-lav-zsu-12725826.html
Теги:

Новости

Все новости