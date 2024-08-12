Максим Самчик из "Первых ласточок" поделился, готов ли он присоединиться к ВСУ

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Черновалова Кристина
Максим Самчик, известный по ролям в популярных сериалах "Первые ласточки" и "Одна семья", откровенно рассказал о своем опыте и готовности вступить в ряды ВСУ.
Звезда "Первых ласточок" ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ
В начале полномасштабного вторжения актер присоединился к добровольческому формированию территориального общества в Броварах, где исполнял обязанности на блокпоста. Актер проверял документы и следил за транспортными средствами из Донецких, Луганских и Крымских номеров.
Сейчас Самчик активно учится управлению дронами и поддерживает украинских защитников, организуя собрание для нужд ВСУ.
Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных родителей. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
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