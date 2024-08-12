Максим Самчик из "Первых ласточок" поделился, готов ли он присоединиться к ВСУ

Максим Самчик, известный по ролям в популярных сериалах "Первые ласточки" и "Одна семья", откровенно рассказал о своем опыте и готовности вступить в ряды ВСУ.

Звезда "Первых ласточок" ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ

В начале полномасштабного вторжения актер присоединился к добровольческому формированию территориального общества в Броварах, где исполнял обязанности на блокпоста. Актер проверял документы и следил за транспортными средствами из Донецких, Луганских и Крымских номеров.

"Потом оказалось, что это не тероборона, это ДФТГ. Нам оружие выдали, когда уже под Броварами россиян не было. Какие-то учения минимальны были, проводились. Мы стали проверять Донецкие, Луганские и Крым номера, или тогда, если тебе что-то казалось подозрительным". А так было распоряжение: не создавать пробок. В ДФТГ никто тебя не держал.

Сейчас Самчик активно учится управлению дронами и поддерживает украинских защитников, организуя собрание для нужд ВСУ.

"В октябре у меня ВЛК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а временное удостоверение военнообязанного. Сейчас учусь летать на FPV. Дальше – будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить, но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Уж как будет. Конкретно сейчас я здесь", – отметил артист.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных родителей. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".