«Мама Кевина» больше не вернется – умерла легендарная актриса Кэтрин О’Гара

Печальное известие всколыхнуло мир кино 30 января 2026 года. Кэтрин О'Гара, канадско-американская актриса, которую миллионы зрителей навсегда запомнили как хорошую, немного растерянную, но безгранично любящую маму Кевина МакКалистера, умерла в возрасте 71 года. Причину смерти пока не разглашают.

По информации TMZ, актриса ушла из жизни в пятницу. Детали трагедии держат в секрете, однако источники подтверждают – это не слухи и не фейк, а подтвержденный факт.

Кэтрин О'Гара стала мировой звездой после выхода первых двух частей фильма "Один дома" в 1990 и 1992 годах. Ее героиня – мама Кевина – стала одним из самых узнаваемых образов рождественского кино, а сам фильм уже более трех десятилетий остается праздничной классикой.

Новую волну популярности актриса получила благодаря роли эксцентрической Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". Она появилась во всех 80-ти сериях шоу, а в 2020 году получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале. Это стало одной из самых ярких вершин ее карьеры.

Среди других знаковых работ Кэтрин О'Гары – комедийные псевдодокументальные фильмы Кристофера Геста "Лучший в шоу" и "Могучий ветер", а также участие в культовом "Битлджусе" 1988 года и его продолжении "Битлджус Битлджус2".

Последней работой актрисы стал сериал Apple TV The Studio, где она снималась вместе с Сетом Рогеном и за который получила номинацию на Эмми.

Кэтрин О'Гара родилась и выросла в Торонто, была шестым ребенком из семи в семье. В 1988 году на съемочной площадке "Битлджуса" она познакомилась со своим будущим мужем – художником-постановщиком Бо Велчем. Супруги прожили вместе более 30 лет и воспитали двух сыновей.

Для миллионов зрителей во всем мире Кэтрин О'Гара навсегда останется "мамой Кевина", иконой комедии и актрисой, умеющей быть смешной, трогательной и настоящей одновременно.

