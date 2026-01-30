logo_ukra

«Мама Кевіна» більше не повернеться – померла легендарна акторка Кетрін О'Гара

Померла акторка Кетрін О’Гара, яка зіграла маму Кевіна у культовому фільмі «Один удома». Про смерть легенди Голлівуду повідомило видання TMZ з посиланням на два джерела, наближені до родини.

30 січня 2026, 20:57
Автор:
Проніна Анна

Сумна звістка сколихнула світ кіно 30 січня 2026 року. Кетрін О’Гара, канадсько-американська акторка, яку мільйони глядачів назавжди запам’ятали як добру, трішки розгублену, але безмежно люблячу маму Кевіна МакКалістера, померла у віці 71 року. Причину смерті наразі не розголошують.

За інформацією TMZ, акторка пішла з життя у п’ятницю. Деталі трагедії тримають у таємниці, однак джерела підтверджують – це не чутки й не фейк, а підтверджений факт.

Кетрін О’Гара стала світовою зіркою після виходу перших двох частин фільму "Один удома" у 1990 та 1992 роках. Її героїня – мама Кевіна – стала одним із найвпізнаваніших образів різдвяного кіно, а сам фільм уже понад три десятиліття залишається святковою класикою.

Нову хвилю популярності акторка отримала завдяки ролі ексцентричної Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік". Вона з’явилася у всіх 80 серіях шоу, а у 2020 році отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі. Це стало однією з найяскравіших вершин її кар’єри.

Серед інших знакових робіт Кетрін О’Гари – комедійні псевдодокументальні фільми Крістофера Геста "Найкращий у шоу" та "Могутній вітер", а також участь у культовому "Бітлджусі" 1988 року та його продовженні "Бітлджус Бітлджус", що вийшло у 2024 році.

Останньою роботою акторки став серіал Apple TV+ "The Studio", де вона знімалася разом із Сетом Рогеном і за який отримала номінацію на "Еммі".

Кетрін О’Гара народилася і виросла в Торонто, була шостою дитиною з семи у родині. У 1988 році на знімальному майданчику "Бітлджуса" вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – художником-постановником Бо Велчем. Подружжя прожило разом понад 30 років і виховало двох синів.

Для мільйонів глядачів у всьому світі Кетрін О’Гара назавжди залишиться "мамою Кевіна", іконою комедії та акторкою, яка вміла бути смішною, зворушливою й справжньою одночасно.

