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«Мама тяжело больна»: дочь Заворотнюк заговорила о состоянии актрисы

Девушка верит, что ее мама справится с любыми трудностями

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

«Мама тяжело больна»: дочь Заворотнюк заговорила о состоянии актрисы

Настя Заворотнюк с дочерью Анной | Фото: Instagram

Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, очень редко выходит на связь с фанатами и не появляется на публике. Но ее дочь Анна впервые за долгое время решила рассказать, как мама себя чувствует.

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечали День Матери и по этому случаю, 24-летняя модель сделала трогательный пост, рассказав о своем самом родном человеке. Девушка написала, что ее мама сейчас тяжело болеет, но она настоящий боец и справиться с любыми трудностями.

"Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", — написала Анна на своей странице в Instagram.

Модель написала, что хочет, чтобы Анастасия всегда была рядом и была здорова. Также девушка пожелала здоровья своим подписчикам и их родителям.

"Скорейшего выздоровления, мы очень любим и ждём Анастасию", "Здоровья твоей Мамочке", "Желаю скорейшего выздоровления. Уверена, что с силой и любовью излучаемых вами и вашей семьёй, вы победите все недуги", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как от нее убежал актер Леонардо Ди Каприо.


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