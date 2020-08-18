Марихуана вместо торта: как Мадонна отметила свое 62-летие

Свой 62-й день рождения Мадонна решила отметить с размахом. Она закатила вечеринку для своих друзей на Ямайке. А со своими поклонниками атмосферой торжества решила поделиться в своем Instagram.

В честь праздника певица решила сменить два наряда. Изначально она выбрала для вечеринки длинное вышитое платье в пол. Его декорировала аксессуарами: цветными бусами и объемным браслетом.

Мадонна. Фото: instagram/madonna

С макияжем звезда решила не усердствовать и остановила свой выбор на естественности.

Позже знаменитость сменила наряд и предстала перед гостями уже в голубом платье в цветочный принт.

Но особое внимание привлекли не наряды Мадонны, а то, чем она угощала гостей. На одной из фотографий, звезда позирует с тарелкой марихуаны и самокруткой с коноплей во рту. Правда, это было не единственное угощение на празднике. Мадонна также опубликовала снимок стола, заполненного всевозможными фруктами, а гости позируют рядом с именинницей с различными коктейлями.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в России Мадонну оштрафовали на миллион долларов за пропаганду гомосексуализма.

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