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Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды

12 июня отмечает свой 38-й день рождения испанский актер кино и телевидения Марио Касас

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сегодня известный испанский актер Марио Касас отмечает свой 38 день рождения. Мужчина продолжает завораживать публику не только своими актерскими работами, но и яркими романами. Встречи и расставания Касаса всегда находятся в центре внимания общественности. Мы подготовили обзор пяти самых обсуждаемых и бурных романов испанской звезды.

Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды

Марио Касас личная жизнь: кому принадлежит сердце испанского актера

Амаия Саламанка (2008-2009)

Первый громкий роман Марио развернулся на съемочной площадке сериала "SMS, Сообщения на всякий случай", где актеры встретились и влюбились. Их отношения были полны страсти и юношеской энергии, но завершились через год после начала.

Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды - фото 2

Мария Вальверде (2009-2014)

Мария Вальверде, коллега по фильму "Три метра над уровнем неба", стала следующей серьезной страстью Касаса. Они провели вместе пять лет, и это были годы творческого и личного развития для обоих. Несмотря на крепкие отношения, пара рассталась, сохранив дружеские связи.

Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды - фото 3

Берта Васкес (2014-2016)

Встречаясь с Бертой Васкес, его партнершей по фильму "Пальмы в снегу", Марио пережил один из самых ярких романов. Отношения были наполнены эмоциями и профессиональным взаимодействием, но, как и предыдущие связи, закончились разрывом.

Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды - фото 4

Бланка Суарес (2017)

Короткий, но интенсивный роман с актрисой Бланкой Суарес, с которой Марио снимался в сериале "Кабельщица", стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Их страсть привлекала внимание поклонников и прессы, однако отношения не выдержали испытание временем.

Марио Касас: пять главных романов к 38-летию звезды - фото 5

Десире Кордеро (2019)

В 2019 году Марио Касас был замечен в компании испанской модели и экс-Мисс Испании, Десире Кордеро. Их связь была полна драматизма и публичного интереса, но длилась не долго, добавив список звездных пассий очередной историей.

Каждый из этих романов Марио Касаса не только вызывал интерес публики, но и оставил заметный след в его личной жизни и карьере, подчеркивая сложности и привлекательность жизни знаменитости.



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