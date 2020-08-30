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MARUV очаровала поклонников снимком с родителями

MARUV показала фанатам своих родителей

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Эпатажная украинская артистка MARUV, которая недавно призналась, сколько стоит свадьба ее мечты, поделилась с подписчиками редким семейным кадром, где позирует вместе со своим мужем и родителями. Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Кадр был сделан во время семейной прогулки по городу. На нем певица предстала в черном платье-майке с завязками на боках, а свой образ дополнила черными кроссовками, такого же цвета кепкой и очками. На фотографии она позирует вместе с мамой, папой и своим мужем Александром, а также с трема домашними любимцами. Свой пост MARUV подписала коротко и ясно: "Family portrait".

MARUV очаровала поклонников снимком с родителями

К слову, снимок знаменитости за сутки собрал более 17 тысяч лайков и множество комментариев от подписчиков, которые отметили, что у MARUV мамина улыбка.


Напомним, украинская певица MARUV призналась, что в ближайшее время не собирается становиться мамой, потому что они с супругом еще "не наигрались" своей свободой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июне 2020 года MARUV вместе с Boosin представила новый "горячий" клип.


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