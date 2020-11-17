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Маша Ефросинина призналась, чему ее научила работа на телевидении

Ведущая трогательно поздравила своих коллег с Днём работника телевидения, радио и связи

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. И ни для кого не секрет, что часто представителям этой отрасли приходится выполнять работу в прямом эфире, а значит, быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Своими впечатлениями поделилась известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая работает на телевидении уже больше 20-ти лет: 

Маша Ефросинина призналась, чему ее научила работа на телевидении

Маша Ефросинина. Фото: segodnya.ua

"Двадцать два года назад мне впервые вставили в ухо какую-то говорящую штуку, и из неё раздалось: "Три, два, один,каааамера!". Телевидение сделало меня той, кем я сегодня являюсь. Заняло большую половину моей жизни, и научило меня многому: не раскисать, развиваться, максимально концентрировать внимание, думать не только о том, как говорить, но и что говорить! Уметь создавать настроение не технически, а через себя! Уметь радоваться в моменте и в нём же максимально фокусироваться на лаже... Сегодня можно не смотреть телевизор, но нельзя отрицать, что отдельные теле-проекты по-прежнему занимают место в сердцах миллионов людей! И это важно признавать и гордиться, так как за проектами всегда стоит не только ведущий, но и сотни людей, таких же одержимых своей работой! Поздравляю всех своих коллег с Днём работника телевидения, радио и связи! Желаю рейтингов и признания", — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях. 

Также издание "Комментарии" расскажет, Маша Ефросинина показала покойного отца на архивных фото. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHqW_D5Jkma/
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