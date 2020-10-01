"Ты со мной, а я без тебя, пап": Маша Ефросинина показала покойного отца на архивных фото

Украинская телеведущая выложила на своей странице в социальных сетях семейные фото с папой, которого не стало в 2000 году. 1 октября мужчина мог бы отмечать свой день рождения, поэтому Маша таким образом решила поздравить отца и написала теплые слова в его адрес. Об этом пишет издание apostrophe.

Маша Ефросинина. Фото: rbc

На снимках можно увидеть совсем еще юную знаменитость в кругу всей семьи: мама, папа и сестра Лиза. Видно, что они счастливы на этих фото, ведь все искренне улыбаются.

Об отце Ефросининой достаточно мало информации в интернете. Известно, что мужчина работал инженером-строителем в Керчи, а последние годы своей жизни он боролся с тяжелой болезнью.

Сама Маша поделилась, что за неделю до смерти папы к ней подошла цыганка и предсказала его смерть. Тогда она отогнала гадалку от себя, не поверив услышанным словам. К сожалению, ее предсказание осуществилось. Также Ефросинина добавила, что если бы встретила ту цыганку сейчас, то точно бы ее узнала.

Для ведущей отец всегда был достойным примером и сильным человеком. Она вспоминает о нем, как о выдающейся личности, у которой был богатый внутренний мир.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Ох, ракета": Маша Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!