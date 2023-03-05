Исполнительница из РФ Маша Распутина ранее пользовалась звездной популярностью, в том числе после известной песни "Чайная роза", где она поет вместе с Филиппом Киркоровым. Но потом о Распутиной россияне как-то забыли.

Маша Распутина (фото из открытых источников)

Исполнительница по-разному пытается напоминать о своей звездной персоне, но вернуться к прежней популярности ей не удается. Потому она приняла решение стать в ряды прислужников диктатора Владимира Путина.

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Российские СМИ обнародовали видео, где певица говорит, что нужно расстрелять покинувших страну жителей РФ.

"Всех предателей, негодяев, чужестранцев, оккупировавших наши территории, что изменили за деньги, нужно расстреливать и на виселицу. Это мое заявление", — подчеркнула Маша Распутина.

Исполнительница во всем потакает преступному кремлевскому режиму Кремля. Распутина убеждена, что РФ достойна лучшего, и не учитывает, что ее называют страной-террористом.

Так же война надоела звездной артистке. И причина не в том, что она глубоко сочувствует родным погибших детей, женщин, военнослужащих, а потому, что Распутина не может поехать на могилу матери в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у дома актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс, а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев. Сейчас сама россиянка намерена посетить Донбасс с гуманитарной помощью для путинских убийц. Уже через несколько дней киноактриса поедет в восточные регионы Украины.