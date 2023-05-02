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Мать Королевой внезапно изменила свою позицию и поддержала дочку-изменницу

Людмила Поривай написала пост, который комментаторы разгромили в социальной сети

2 мая 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Мать исполнительницы Наташи Королевой, раньше стоявшая на украинских позициях, но сейчас на стороне РФ, совершившей нападение на ее страну, обнародовала пост, где поддерживает свою дочь.

Мать Королевой внезапно изменила свою позицию и поддержала дочку-изменницу

Людмила Порывай с дочерью (фото из открытых источников)

В частности, Людмила Порывай на собственной странице в Instagram написала поздравление своей дочери по поводу премьеры новой песни. Однако как-то цинично звучит ее приветствие: "Дочка! С премьерой! Миру нам всем. И чаще обнимаете своих близких", — пишет она.


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В комментариях последовали призывы к совести Порывай. "А дочь Ваша, живет с уродом-орангутангом, поддерживающим убийство украинцев", "Цинизм зашкаливает, поддерживает дочь войну и убийства ни в чем невинных людей", "Песни петь много храбрости не надо", "А как там в душе? Ничего не скребет, Наташа?", "Какого мира, ваши родные поддерживают убийство украинцев! Бог все видит, не просто это наказание", — написали пользователи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Наташа Королева пожаловалась , что ее взгляды с мамой не совпадают из-за войны в Украине. Исполнительница из РФ, родившаяся в Украине, Наташа Королева никак не комментирует войну на родине. Совершенно другая позиция у ее матери, которая безоговорочно осуждает преступный кремлевский режим. Кроме этого, она только негативно высказывалась относительно своего зятя Тарзана, являющегося сторонником Путина. С Тарзаном у украинки не теплые, родственные отношения, вместе с тем, с дочерью она имеет семейное общение. Мать и звездная дочь вместе праздновали Рождество в Соединенных Штатах, именно туда уехали ближайшие родственники Королевой, когда началась война. Исполнительница говорит, что их взгляды с самым родным человеком по поводу войны не совпали, но нужно быть мудрыми, чтобы не портить отношения с родными людьми.


 



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