Мать Королевой внезапно изменила свою позицию и поддержала дочку-изменницу

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Лиля Воробьева
Мать исполнительницы Наташи Королевой, раньше стоявшая на украинских позициях, но сейчас на стороне РФ, совершившей нападение на ее страну, обнародовала пост, где поддерживает свою дочь.
Людмила Порывай с дочерью (фото из открытых источников)
В частности, Людмила Порывай на собственной странице в Instagram написала поздравление своей дочери по поводу премьеры новой песни. Однако как-то цинично звучит ее приветствие: "Дочка! С премьерой! Миру нам всем. И чаще обнимаете своих близких", — пишет она.
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В комментариях последовали призывы к совести Порывай. "А дочь Ваша, живет с уродом-орангутангом, поддерживающим убийство украинцев", "Цинизм зашкаливает, поддерживает дочь войну и убийства ни в чем невинных людей", "Песни петь много храбрости не надо", "А как там в душе? Ничего не скребет, Наташа?", "Какого мира, ваши родные поддерживают убийство украинцев! Бог все видит, не просто это наказание", — написали пользователи.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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