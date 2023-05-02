Мать Королевой внезапно изменила свою позицию и поддержала дочку-изменницу

Мать исполнительницы Наташи Королевой, раньше стоявшая на украинских позициях, но сейчас на стороне РФ, совершившей нападение на ее страну, обнародовала пост, где поддерживает свою дочь.

Людмила Порывай с дочерью (фото из открытых источников)

В частности, Людмила Порывай на собственной странице в Instagram написала поздравление своей дочери по поводу премьеры новой песни. Однако как-то цинично звучит ее приветствие: "Дочка! С премьерой! Миру нам всем. И чаще обнимаете своих близких", — пишет она.

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В комментариях последовали призывы к совести Порывай. "А дочь Ваша, живет с уродом-орангутангом, поддерживающим убийство украинцев", "Цинизм зашкаливает, поддерживает дочь войну и убийства ни в чем невинных людей", "Песни петь много храбрости не надо", "А как там в душе? Ничего не скребет, Наташа?", "Какого мира, ваши родные поддерживают убийство украинцев! Бог все видит, не просто это наказание", — написали пользователи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Наташа Королева пожаловалась , что ее взгляды с мамой не совпадают из-за войны в Украине. Исполнительница из РФ, родившаяся в Украине, Наташа Королева никак не комментирует войну на родине. Совершенно другая позиция у ее матери, которая безоговорочно осуждает преступный кремлевский режим. Кроме этого, она только негативно высказывалась относительно своего зятя Тарзана, являющегося сторонником Путина. С Тарзаном у украинки не теплые, родственные отношения, вместе с тем, с дочерью она имеет семейное общение. Мать и звездная дочь вместе праздновали Рождество в Соединенных Штатах, именно туда уехали ближайшие родственники Королевой, когда началась война. Исполнительница говорит, что их взгляды с самым родным человеком по поводу войны не совпали, но нужно быть мудрыми, чтобы не портить отношения с родными людьми.