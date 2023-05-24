Матерился и бросал стулья: русский певец устроил пьяный дебош и драку в баре (ВИДЕО)

Исполнитель из РФ Роман Билык, известный как фронтмен группы "Звери", стал инициатором пьяного дебоша в баре. Певец был агрессивным, все время провоцировал одного из посетителей, потом это все кончилось потасовкой.

Роман Билык (фото из открытых источников)

Как информируют российские Telegram-каналы, эта скандальная история произошла в Самаре. С самого начала солист группы бросал семена в посетителя, пытавшегося не обращать внимание на то, как ведет себя артист.

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"Оппонент фронтмена группы "Звери" сначала попытался ответить ему на словах, но это в итоге переросло в драку. Певец швырял стулья и кричал матом, его держали несколько человек. Они же и вынесли его из заведения", — выложили информацию о дебоше Билыка Telegram -каналы РФ.

Момент инцидента сняли на видео. На нем видно, что артист пытался продолжить конфликт с посетителем заведения. Билык перешел на крик и все призвал местного жителя "выйти и поговорить".

Пока Роман Билык конфликт никак не комментирует. Артист уже давно ничего не выставляет в Instagram, но продолжает гастролировать с группой по российским городам. Сегодня, 23 мая, в Самаре запланирован концерт группы "Звери", но российские медиа придерживаются мнения, что по причине пьяного дебоша их солиста концерт группы могут отменить.

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