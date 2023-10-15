Материнская любовь: обращение покойной Нины Матвиенко к дочери растрогало Сеть (ВИДЕО)

После того как умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко, в социальных сетях распространяют видеоролик, где артистка записала обращение к своей дочери Антонине. Хотя впервые этот видеоролик появился еще в прошлом году, сейчас когда певица ушла из жизни, он вызывает еще больше волнений.

Обращение покойной Нины Матвиенко к дочери (фото из открытых источников)

На видео Нина Матвиенко рассказывает, как любит свою дочь и расстроена разлукой с ней. Она говорит, что не может заснуть уже несколько ночей из-за расставания с самым родным человеком.



К слову, как только началось полномасштабное российское вторжение Антонина Матвиенко со своими малышами уехала за границу и только через определенный промежуток времени вернулась в родной дом.



"Пусть лучше будет та кухня грязная, что-то несделанное, пусть лучше все это снова повторится, но чтобы ты там была. Там может никого не быть, но если тебя нет, там нет дома", – говорит Нина Митрофановна.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что близкие друзья рассказали, что стало причиной внезапной смерти Нины Матвиенко. 8 октября появилась информация, что умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет, не дожив несколько дней до дня рождения.



Дочь артистки Тоня Матвиенко только сказала о смерти матери, но причин не назвала. Но известные подруги известной певицы намекнули, почему Нина Матвиенко скончалась так преждевременно. Исполнительница Анжела Рудницкая сообщила "Обозревателю", что в последние годы певица боролась с недугом. Она об этом узнала совсем недавно, потому что покойная пыталась скрыть свой недуг. Даже в те дни, когда больная попала в больницу, знакомые не могли ее навестить, потому что Матвиенко не хотела, чтобы ее увидели слабой.





