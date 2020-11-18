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Майкл Джей Фокс завершает актерскую карьеру из-за болезни

Актер из "Назад в будущее" сообщил, что уходит на пенсию

сегодня, 20:10
Автор:

Диденко Светлана

Майкл Джей Фокс сообщил, что оставляет актерство и выпустил мемуары.

Майкл Джей Фокс завершает актерскую карьеру из-за болезни

Фото с открытых источников

Американский актер кино и телевидения был на пике популярности, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. На тот момент актеру исполнилось только 29 лет. В то время он как раз был задействован в съемках "Волчонка" и "Назад в будущее".

Врачи пророчили молодому актеру лишь десятилетия в профессии, но несмотря на прогнозы Фокс еще 30 лет не исчезал с телеэкранов. Актер получил множество наград за актерскую карьеру, среди них несколько статуэток "Эмми". Майкл Джей Фокс написал книгу мемуаров "Нет времени лучшего будущего: оптимист учитывает смертность" после чего сообщил, что собирается на пенсию.


"Пришли готовые экземпляры моей книги" Нет времени лучшего будущее ". Я в восторге, что вы сможете их прочитать", — сообщает Фокс в своем Instagram.

В своих мемуарах актер пишет, что его произношение становится неточным, а также он испытывает трудности в запоминании текста. Со временем Фоксу становится трудно выдерживать рабочий график, а его время на съемочной площадке сокращается.

"На все всей время. И моё время, когда я мог проводить 12 часов на съемках и запоминать семь страниц диалога проходит... Все меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, пусть будет так", — сообщает актер.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса также попала на страницы мемуаров, как часть жизни актера. На них он отдает дань и благодарит медицинских работников. Вспоминает, как ему требовалась помощь медиков, когда он восстанавливался после операции.


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Источник: https://www.pennlive.com/life/2020/11/michael-j-fox-reveals-in-memoir-hes-retiring-again-due-to-health-issues.html
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