Майкл Джей Фокс завершает актерскую карьеру из-за болезни

Майкл Джей Фокс сообщил, что оставляет актерство и выпустил мемуары.



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Американский актер кино и телевидения был на пике популярности, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. На тот момент актеру исполнилось только 29 лет. В то время он как раз был задействован в съемках "Волчонка" и "Назад в будущее".

Врачи пророчили молодому актеру лишь десятилетия в профессии, но несмотря на прогнозы Фокс еще 30 лет не исчезал с телеэкранов. Актер получил множество наград за актерскую карьеру, среди них несколько статуэток "Эмми". Майкл Джей Фокс написал книгу мемуаров "Нет времени лучшего будущего: оптимист учитывает смертность" после чего сообщил, что собирается на пенсию.





"Пришли готовые экземпляры моей книги" Нет времени лучшего будущее ". Я в восторге, что вы сможете их прочитать", — сообщает Фокс в своем Instagram.

В своих мемуарах актер пишет, что его произношение становится неточным, а также он испытывает трудности в запоминании текста. Со временем Фоксу становится трудно выдерживать рабочий график, а его время на съемочной площадке сокращается.

"На все всей время. И моё время, когда я мог проводить 12 часов на съемках и запоминать семь страниц диалога проходит... Все меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, пусть будет так", — сообщает актер.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса также попала на страницы мемуаров, как часть жизни актера. На них он отдает дань и благодарит медицинских работников. Вспоминает, как ему требовалась помощь медиков, когда он восстанавливался после операции.

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