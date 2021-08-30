Мечтала о "Мивине": Ирина Билык рассказала, как жила без денег

Популярная украинская исполнительница Ирина Билык рассказала о временах юности. Как вынашивала свою мечту — петь на сцене. Назвала и свое первое рабочее место — ЖЭК, куда устроилась после школы. Своими воспоминаниями звезда эстрады поделилась с журналистами телеканала 1+1.Также трогательное видео исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

Ирина Билык (фото из открытых источников)

Сегодня Ирина смеется, когда рассказывает, как работала в коммунальном предприятии, когда совсем не знала с какой стороны подойти к печатной машинки. Выручили артистические способности.

Звезда рассказала, что о сцене не забывала никогда.

"Мама сказала:" Боже, Ира, забудь об этом. Нужен блат, деньги. А кто мы такие? Мы — бедные простые люди с авиазавода ", — вспоминала те времена исполнительница.

Еще звезда рассказала, как работала в ЖЭКе: "Я не умела печатать, поэтому мне приходилось делать вид (я же актриса), что я умею это делать".

До этого времени Ирина Билык помнит, как распорядилась своими деньгами, которые заработала, как машинистка.

"Первое, о чем я мечтала, когда получу зарплату, я думала, что куплю много" Мивины "... Я думала, что это будет лучший день в моей жизни", — эмоционально делилась воспоминаниями любимая исполнительница миллионов украинцев.

Видео об исполнительнице и ее первые шаги в направлении сцены посмотрело много людей. Их взволновало увиденное. Комментарии под ним были хорошими: "Искренность — лучшее качество", "Здорово", "Интересный факт", "Очень хорошо, что вы все-таки смогли осуществить мечту".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Ирина Билык объявила о разводе с мужем.

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