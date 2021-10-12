Меган Фокс показала «горячие» снимки с возлюбленным

35-летняя популярная актриса, звезда "Трансформеров" и "Черепашек-ниндзя" Меган Фокс поделилась с поклонниками "горячими" кадрами, на которых позирует вместе со своим бойфрендом Колсоном Бейкером.

Меган Фокс / Фото: globallookpress

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, продемонстрировав свое обнаженное тело. Меган сидит на черном диване в одной портупеи, а рядом с ней стоит ее возлюбленный в черном пальто и высоких ботфортах. В руках актриса держит пистолет, направленный к паху рэпера.

В интервью изданию GQ Style знаменитости рассказали, что их отношения переживают как взлеты, так и падения, но при этом между ними настоящая "эйфория". Меган Фокс призналась, что ее отношения с Колсоном очень насыщенные и он — именно тот, кого искало ее сердце. Рэпер также отметил, что до встречи с Меган не знал, что такое настоящая любовь.

Еще знаменитости рассказали, что страдают психическими расстройствами. Меган не воспринимает свое тело и видит в нем придуманные недостатки, а ее бойфренд борется с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным тяжелым детством и употреблением наркотических веществ. Они поддерживают и вдохновляют друг друга на борьбу с этими проблемами.

Отметим, что слухи о новом романе Меган Фокс начали ходить в июле 2020 года. Тогда ее "застукали" за поцелуем с рэпером Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером).

Напомним, в мае 2020 года в сети появилась информация, что актриса Меган Фокс разводится со своим супругом Брайаном Остином Грином после 10 лет брака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онлайн-магазин Fashion Nova поделился фото роскошной модели в бикини, которая невероятно похожа на актрису Меган Фокс.

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